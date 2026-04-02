El horario de invierno llegará este sábado 4 de abril a modificar los relojes en gran parte de Chile Continental, por lo que habrá una hora más para bailar, descansar o disfrutar en familia.

Esta Semana Santa traerá consigo, una vez más, el cambio de hora con el que el país oficialmente pasará al conocido como horario de invierno, sumando un nuevo hito a además de la luna rosa y el histórico lanzamiento de la misión Artemis II.

La modificación afectará casi la totalidad del territorio nacional, excluyendo a la región de Magallanes y la Antártica Chilena, puesto que en dicha zona se mantiene el horario de verano todo el año.

¿Cuándo es el cambio de hora?

El cambio de hora será a la medianoche del sábado 4 de abril de 2026, momento en el que se implementará el horario de invierno. Es decir, volverán a ser las 23:00 horas del 4 de abril tras la modificación.

En el caso del Chile insular (Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez), la situación también será distinta: los relojes se deberán modificar a las 22:00 horas del mismo día.

Por el contrario, vale recordar que en las regiones de Aysén y Magallanes y la Antártica Chilena se mantendrá el horario sin modificaciones.





¿Cómo cambiar la hora en el celular?

Si el dispositivo no realiza el cambio de manera automática o presenta algún tipo de problema, lo mejor es que este cambio se realice de manera manual, verificando la hora oficial.

Para cambiar la hora del celular se debe acceder a la opción de configuración del dispositivo móvil y seguir los siguientes pasos: