Luna Rosada en Chile 2026: A qué hora es y cómo ver el fenómeno esta semana

La Luna Rosa será la primera de un trío de lunas “coloridas” en 2026. Mayo trae la Luna Azul, seguida por la Luna de Fresa en junio.

Abril y en concreto la Semana Santa llegará con una variedad de atractivos eventos astronómicos prometedores. Uno de ellos es la Luna Rosa.

Se trata de la luna llena de abril, una de las más conocidas del calendario anual por el interés que despierta su nombre y por las tradiciones que se fueron construyendo a su alrededor.

Cuándo y a qué hora ver la Luna Rosa en Chile

La llegada de la luna llena de abril, conocida popularmente como Luna Rosa, ocurrirá en Chile en esta fecha y hora:

En nuestro país, la fase se concretará exactamente a las 23:11 horas de este miércoles 1 de abril

Qué es la Luna Rosa y por qué su nombre

Es importante aclarar que este miércoles la Luna no adoptará un tono rosado en un sentido literal.

Este fenómeno recibe dicho nombre porque, según la tradición norteamericana, en abril florecían plantas cuyas flores rosadas cubrían los campos.

En concreto, son las flores conocidas como flox de montaña, que suele florecer en esta época del año en el hemisferio norte y anuncia la llegada de la primavera.

Tanto en Chile como en el resto del hemisferio sur, la Luna se verá con su aspecto habitual, aunque puede tomar tonos algo anaranjados por efecto de la atmósfera.

Otro dato es que la noche del 1 de abril, la Luna estará a unos 394,594 km de la Tierra, una distancia mayor al promedio. Por eso se verá ligeramente más pequeña en el cielo.