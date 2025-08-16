Estas son las comunas donde es feriado el miércoles 20 de agosto - Chilevisión

Este feriado conmemora el nacimiento del "Padre de la Patria", Bernardo O’Higgins. Conoce a continuación qué comunas lo celebran.

El viernes 15 de agosto se conmemoró la Asunción de la Virgen, un feriado religioso que dio inicio a un fin de semana largo. Pero este no es el único día festivo de agosto, ya que el mes cuenta con un total de dos jornadas de descanso.

El otro día festivo corresponde al 20 de agosto, aunque solo aplica como feriado en algunas comunas del país.

¿En qué comunas es feriado el 20 de agosto?

El 20 de agosto es feriado solo en algunas comunas porque se conmemora el nacimiento de Bernardo O’Higgins, uno de los próceres de Chile.

Chillán y Chillán Viejo celebran esta fecha cada año, al ser la ciudad natal del llamado “Padre de la Patria”.

No obstante, este feriado no es irrenunciable, por lo que el comercio en estas comunas operará de manera habitual.