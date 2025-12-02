 Estas son las comunas de la RM que estarán sin agua por corte de suministro este miércoles 3 de diciembre - Chilevisión
Minuto a minuto
Auto de Junior Playboy se incendió: ¿Cuáles son los riesgos de modificar vehículos sin la debida expertiz? Regresan los fuegos artificiales de Año Nuevo a la Torre Entel: Incluirá innovador show de drones Pescadores de Chiloé se hicieron virales por rescatar a tiburón: “Él puso de su parte” Refuerzan patrullajes en la frontera: Gobierno dice que flujo “es completamente normal” Cae presunto autor del homicidio de Hugo Dark, guardia de la Blondie
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
02/12/2025 17:28

Estas son las comunas de la RM que estarán sin agua por corte de suministro este miércoles 3 de diciembre

Esto es parte de unos trabajos programados por la empresa sanitaria y que obligará a la interrupción del servicio por varias horas.

La empresa Aguas Andinas informó los próximos cortes de suministro programados en la zona central del país, más específicamente en la región Metropolitana. 

La compañía llevará a cabo trabajos para mejorar la calidad del servicio, lo que provocará que haya sectores sin agua por varias horas.

Las comunas afectadas serán Santiago, Estación Central, La Florida y Melipilla. 

Aguas Andinas informa las comunas afectadas por corte de agua

  • Santiago: Desde las 15:30 horas del martes 2 de diciembre hasta las 03:00 del miércoles 3.

  • Estación Central: Desde las 15:00 horas hasta las 22:00 del miércoles 3 de diciembre. 

  • La Florida: Desde las 15:00 horas hasta las 21:00 del miércoles 3 de diciembre. 

  • Melipilla: Desde las 15:40 horas del martes 2 de diciembre hasta las 03:00 del miércoles 3. 

Publicidad

Destacamos

Noticias

Aguinaldo de Navidad: Consulta con tu RUT si te corresponde y fecha de pago

Lo último

Lo más visto

VIDEO | Impacto por brutal golpiza de guardias a persona en situación de calle en hospital de Viña del Mar

A través de un video que se ha viralizado en redes sociales, se puede apreciar la paliza en el Hospital Gustavo Fricke de Viña del Mar.

02/12/2025

“No puedo perdonar”: Revelan que Valentina Roth habría sido infiel a Miguel de la Fuente

La información fue entregada por Cecilia Gutiérrez en redes sociales, quien además se contactó tanto con Miguel de la Fuente como con Valentina Roth.

02/12/2025

Influencer transmitió en vivo su propio accidente de tránsito: Video es viral

El popular creador de contenido se vio involucrado en un siniestro con otros dos automóviles más. Su comportamiento generó repudio en redes.

02/12/2025

Enel anuncia cortes de luz en 6 comunas de Santiago este miércoles 3 de diciembre

Las comunas afectadas son: Conchalí, Recoleta, Providencia, Pedro Aguirre Cerda, La Florida y Maipú.

02/12/2025