Estas son las comunas de la RM que estarán sin agua por corte de suministro este miércoles 3 de diciembre - Chilevisión

Esto es parte de unos trabajos programados por la empresa sanitaria y que obligará a la interrupción del servicio por varias horas.
La empresa Aguas Andinas informó los próximos cortes de suministro programados en la zona central del país, más específicamente en la región Metropolitana.
La compañía llevará a cabo trabajos para mejorar la calidad del servicio, lo que provocará que haya sectores sin agua por varias horas.
Las comunas afectadas serán Santiago, Estación Central, La Florida y Melipilla.