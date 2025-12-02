Estas son las comunas de la RM que estarán sin agua por corte de suministro este miércoles 3 de diciembre - Chilevisión

Esto es parte de unos trabajos programados por la empresa sanitaria y que obligará a la interrupción del servicio por varias horas.

La empresa Aguas Andinas informó los próximos cortes de suministro programados en la zona central del país, más específicamente en la región Metropolitana.

La compañía llevará a cabo trabajos para mejorar la calidad del servicio, lo que provocará que haya sectores sin agua por varias horas.

Las comunas afectadas serán Santiago, Estación Central, La Florida y Melipilla.

Aguas Andinas informa las comunas afectadas por corte de agua

Santiago: Desde las 15:30 horas del martes 2 de diciembre hasta las 03:00 del miércoles 3.

Estación Central: Desde las 15:00 horas hasta las 22:00 del miércoles 3 de diciembre.

La Florida: Desde las 15:00 horas hasta las 21:00 del miércoles 3 de diciembre.