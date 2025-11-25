 Enel informa corte de luz en 11 comunas de Santiago para este miércoles 26 de noviembre - Chilevisión
25/11/2025 18:49

Enel informa corte de luz en 11 comunas de Santiago para este miércoles 26 de noviembre

Las comunas afectadas serán Huechuraba, Vitacura, Recoleta, Providencia, Santiago, Lo Prado, Ñuñoa, La Reina, Cerrillos, Macul y Maipú.

Enel, la empresa encargada del suministro eléctrico en la zona central del país, informó que habrá corte de luz en algunas comunas de Santiago este miércoles 26 de noviembre.

Se trata de interrupciones programadas por la compañía con la finalidad de mejorar la calidad del servicio en la capital.

Las comunas afectadas serán Huechuraba, Vitacura, Recoleta, Providencia, Santiago, Lo Prado, Ñuñoa, La Reina, Cerrillos, Macul y Maipú.

Corte de luz en 11 comunas de Santiago este miércoles 26 de noviembre: Áreas afectadas y horarios

  • Huechuraba. Miércoles 26 de noviembre desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

  • Vitacura. Miércoles 26 de noviembre desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

  • Recoleta. Miércoles 26 de noviembre desde las 10:00 hasta las 13:00 horas.

  • Providencia. Miércoles 26 de noviembre desde las 10:00 hasta las 13:00 horas.

  • Santiago. Miércoles 26 de noviembre desde las 15:00 hasta las 17:00 horas.

  • Lo Prado. Miércoles 26 de noviembre desde las 09:30 hasta las 15:30 horas.

  • Lo Prado. Miércoles 26 de noviembre desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

  • Santiago. Miércoles 26 de noviembre desde las 10:30 hasta las 13:30 horas.

  • Providencia. Miércoles 26 de noviembre desde las 02:30 hasta las 04:30 horas.

  • Ñuñoa. Miércoles 26 de noviembre desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

  • La Reina. Miércoles 26 de noviembre desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

  • Cerrillos. Miércoles 26 de noviembre desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

  • Macul. Miércoles 26 de noviembre desde las 10:30 hasta las 17:30 horas.

  • Maipú. Miércoles 26 de noviembre desde las 10:00 hasta las 13:00 horas.

  • Maipú. Miércoles 26 de noviembre desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

¡Comenzó este martes! Revisa cómo postular acá a la cuarta convocatoria del Subsidio Eléctrico

