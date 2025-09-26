 Enel anuncia cortes de luz para ocho comunas de Santiago este sábado 27 de septiembre - Chilevisión
Minuto a minuto
VIDEO | Árbol cayó sobre auto en plena calle en Ñuñoa: Fuerte viento genera estragos en la capital Se confirma absolución de Jorge Escobar: Corte rechazó recurso de nulidad de juicio por Caso Tomás Por falso testimonio a favor de Martín Pradenas: Fiscalía presenta acusación contra perito $10 mil es el costo: Denuncian venta ilegal de horas médicas por redes sociales ¿Qué pasa con Millaray Huichalaf? Machi imputada por dos muertes no se presentó a audiencia
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
26/09/2025 13:08

Enel anuncia cortes de luz para ocho comunas de Santiago este sábado 27 de septiembre

La compañía anunció que, por trabajos para mejorar el servicio, el suministro de electricidad se verá interrumpido en ocho sectores de la RM.

Publicado por CHV Noticias

ENELla empresa encargada de distribuir la electricidad en Santiago, anunció que este sábado 27 de septiembre habrá cortes del suministro en 11 sectores de ocho comunas de la región Metropolitana. 

Las interrupciones se generan por trabajos programados que llevará a cabo la compañía para mejorar el servicio en la capital.

En total, serán ocho las comunas que sufrirán cortes de luz: Las Condes, La Reina, Ñuñoa, Providencia, Macul, Peñalolén, Santiago, Puente Alto. 

 

Revisa los cortes de luz en ocho comunas de la Región Metropolitana

Las Condes: desde las 11:00 hasta las 17:00 horas. 

Las Condes: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas. 

La Reina: desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

La Reina: desde las 10:30 hasta las 17:30 horas. 

Ñuñoa: desde las 00:00 hasta las 06:00 horas.

Providencia: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Providencia: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Macul: desde las 10:30 hasta las 17:00 horas. 

Peñalolén: desde las 10:30 hasta las 17:30 horas.

Santiago: desde las 11:30 hasta las 17:30 horas.

Puente Alto: desde las 14:30 hasta las 18:30 horas.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bono PAD para cirugías bariátricas: Revisa sus requisitos y cómo obtenerlo

Lo último

Lo más visto

“Viuda negra”: Actriz chilena fue detenida en Argentina por drogar y robar a hombres en apps de citas

Antonella Lorena Marín Quintero, actriz, gestora cultural y directora de 46 fue detenida a comienzos de agosto por seducir, drogar y posteriormente robar a al menos cuatro hombres en Mar del Plata.

26/09/2025

¿Herencia en disputa? Daniela Aránguiz y Rigeo salieron al paso de rumores de pelea

Daniela Aránguiz y Rigeo respondieron a las declaraciones del periodista Sergio Rojas, quien sostuvo que ellos tuvieron un problema por una supuesta herencia.

26/09/2025

VIDEO | El último registro de las 3 jóvenes asesinadas en transmisión por redes sociales en Argentina

Las jóvenes fueron vistas por última vez abordando un vehículo a más de kilómetros de distancia del lugar donde sus cuerpos fueron encontrados.

26/09/2025

Familias con hijos reciben subsidio sin postulación: Consulta con tu RUT si te corresponde

El Subsidio Familiar está dirigido a madres, padres, tutores, guardadores y personas naturales que tengan niños o adolescentes a cargo. Conoce el monto, la fecha de pago y cómo revisar si lo obtienes con tu RUT.

26/09/2025