Enel anuncia cortes de luz para ocho comunas de Santiago este sábado 27 de septiembre - Chilevisión

La compañía anunció que, por trabajos para mejorar el servicio, el suministro de electricidad se verá interrumpido en ocho sectores de la RM.

ENEL, la empresa encargada de distribuir la electricidad en Santiago, anunció que este sábado 27 de septiembre habrá cortes del suministro en 11 sectores de ocho comunas de la región Metropolitana.

Las interrupciones se generan por trabajos programados que llevará a cabo la compañía para mejorar el servicio en la capital.

En total, serán ocho las comunas que sufrirán cortes de luz: Las Condes, La Reina, Ñuñoa, Providencia, Macul, Peñalolén, Santiago, Puente Alto.

Revisa los cortes de luz en ocho comunas de la Región Metropolitana

Las Condes: desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Las Condes: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

La Reina: desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

La Reina: desde las 10:30 hasta las 17:30 horas.

Ñuñoa: desde las 00:00 hasta las 06:00 horas.

Providencia: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Providencia: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Macul: desde las 10:30 hasta las 17:00 horas.

Peñalolén: desde las 10:30 hasta las 17:30 horas.

Santiago: desde las 11:30 hasta las 17:30 horas.

Puente Alto: desde las 14:30 hasta las 18:30 horas.