Enel anuncia cortes de luz para ocho comunas de Santiago este jueves 11 de septiembre - Chilevisión

La compañía anunció que la interrupción del suministro de electricidad en diez sectores de la RM se deberá a trabajos de mejoramiento del servicio.

ENEL, la empresa encargada de distribuir la electricidad en Santiago, anunció que este jueves 11 de septiembre habrá cortes del suministro en 10 sectores de ocho comunas de la región Metropolitana.

Las interrupciones se producen por trabajos programados que llevará a cabo la compañía para mejorar el servicio en gran parte de la capital.

En total, serán ocho las comunas que sufrirán cortes de luz: Vitacura, La Reina, Recoleta, Quinta Normal, San Miguel, San Joaquín, Peñalolén y Lampa.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Revisa los cortes de luz en las ocho comunas de Santiago para este jueves

Vitacura: desde las 11:00 hasta las 16:00.

Vitacura: desde las 10 hasta las 14:00.

La Reina: desde las 11:00 hasta las 17:00.

Recoleta: desde las 11:30 hasta las 12:30.





Recoleta: desde las 9:30 hasta las 10:30.





Quinta Normal: desde las 11:00 hasta las 17:30.

San Miguel: desde las 10:00 hasta las 14:00.

San Joaquín: desde las 10:00 hasta las 16:00.

Peñalolén: desde las 00:00 hasta las 6:00.

Lampa: desde las 10:00 hasta las 16:00.