Enel anuncia cortes de luz para 11 comunas de Santiago este viernes 22 de agosto - Chilevisión

21/08/2025 16:17

Enel anuncia cortes de luz para 11 comunas de Santiago este viernes 22 de agosto

La compañía programó trabajos en varios puntos de la capital. Revisa el lugar y hora a la que comenzarán los cortes del servicio.

Publicado por CHV Noticias

Enel anunció cortes de luz programados para este viernes 22 de agosto afectarán a varias comunas de la región Metropolitana.

En total serán 11 comunas las que verán el servicio eléctrico interrumpido por trabajos que realizará la compañía. 

Pudahuel, Lo Barnechea, Providencia, Las Condes, Maipú, Ñuñoa, Santiago, La Florida, Peñalolén, Recoleta y Huachuraba son las comunas afectadas.  

Dependidendo del lugar, los cortes podrían comenzar desde las 9 de la mañana y se podrían extender hasta als 17 horas. 

  • Lo Barnechea: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

  • Lo Barnechea: desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

 

  • Lo Barnechea: desde las 11:30 hasta las 12:30 horas.

  • Las Condes: desde las 14:00 a las 15:00 horas.

  • Las Condes: desde las 11:30 a 12:30 horas.

  • Las Condes: desde las 15:30 hasta las 16:30 horas.

  • Las Condes: desde las 09:30 a 10:30 horas.

  • Las Condes: desde las 10:30 a las 15:30 horas. 

  • Las Condes: desde las 14:00 a las 15:00 horas.

  • Providencia: desde las 15:30 a las 16:30 horas.

  • Providencia: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

  • Ñuñoa: desde las 11:30 hasta las 17:00 horas.

  • Peñalolén: desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

  • La Florida: desde las 14:00 hasta las 17:00 horas.

  • La Florida: desde las 09:30 hasta las 13:00 horas.

  • Huechuraba: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

  • Recoleta: dede las 11:00 hasta las 17:00 horas.

 

  • Santiago: desde las 09:30 hasta las 10:30 horas.

  • Santiago: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

 

  • Maipú: desde las 10:00 hasta las 13:00 horas.

  • Pudahuel: desde las 09:30 hasta las 14:30 horas.

 

  • Pudahuel: desde las 10:00 hasta las 14:00 horas. 

