Enel anuncia cortes de luz en 13 comunas de Santiago este martes 2 de diciembre - Chilevisión

ENEL, la empresa responsable de la distribución de electricidad en Santiago, anunció que este martes 2 de diciembre habrá cortes de luz en sectores de varias comunas.

Las interrupciones forman parte de los trabajos programados de la compañía con el objetivo de mejorar la calidad del servicio.

En total, las comunas afectadas serán: Recoleta, Independencia, Renca, Quinta Normal, Providencia, Lo Barnechea, Las Condes, Ñuñoa, Santiago, Cerrillos, Lo Espejo, Maipú y La Florida.

Recoleta: Desde las 10:00 hasta las 14:00 horas.

Independencia: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Renca: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Quinta Normal: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

Providencia: Desde las 14:00 hasta las 17:00 horas.

Lo Barnechea: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Las Condes: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

Ñuñoa: Desde las 10:30 hasta las 14:30 horas.

Santiago: Desde las 11:30 hasta las 17:30 horas.

Santiago: Desde las 09:00 hasta las 12:00 horas.

Cerrillos: Desde las 11:30 hasta las 14:30 horas.

Lo Espejo: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Maipú: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Maipú: Desde las 10:00 hasta las 13:00 horas.