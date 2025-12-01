 Enel anuncia cortes de luz en 13 comunas de Santiago este martes 2 de diciembre - Chilevisión
Tras llamado del PDG a votar nulo: Candidatos presidenciales luchan por los votos del electorado de Parisi Funcionario municipal acusado de chocar ebrio se dio a la fuga y se pasó una luz roja Incendio afecta histórico edificio de local comercial en cercanías de Plaza de Armas Pasó la noche en el fuselaje: La historia del rescatista del "Milagro de los Andes" que murió a los 81 años Tensión en la frontera: Reportan incidentes entre migrantes y policía peruana
01/12/2025 20:22

Enel anuncia cortes de luz en 13 comunas de Santiago este martes 2 de diciembre

Recoleta, Independencia, Renca, Quinta Normal, Providencia, Lo Barnechea, Las Condes, Ñuñoa, Santiago, Cerrillos, Lo Espejo, Maipú y La Florida serán las comunas afectadas.

Publicado por CHV Noticias

ENEL, la empresa responsable de la distribución de electricidad en Santiago, anunció que este martes 2 de diciembre habrá cortes de luz en sectores de varias comunas.

Las interrupciones forman parte de los trabajos programados de la compañía con el objetivo de mejorar la calidad del servicio.

En total, las comunas afectadas serán: Recoleta, Independencia, Renca, Quinta Normal, Providencia, Lo Barnechea, Las Condes, Ñuñoa, Santiago, Cerrillos, Lo Espejo, Maipú y La Florida.

Enel anuncia cortes de luz en 13 comunas de Santiago este martes 2 de diciembre

  • Recoleta: Desde las 10:00 hasta las 14:00 horas.

  • Independencia: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

  • Renca: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

  • Quinta Normal: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

  • Providencia: Desde las 14:00 hasta las 17:00 horas. 

  • Lo Barnechea: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

  • Las Condes: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

  • Ñuñoa: Desde las 10:30 hasta las 14:30 horas.

  • Santiago: Desde las 11:30 hasta las 17:30 horas.

  • Santiago: Desde las 09:00 hasta las 12:00 horas.

  • Cerrillos: Desde las 11:30 hasta las 14:30 horas.

  • Lo Espejo: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

  • Maipú: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

  • Maipú: Desde las 10:00 hasta las 13:00 horas.

  • La Florida: Desde las 09:30 hasta las 17:30 horas.

