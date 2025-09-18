Cortes de tránsito por Parada Militar 2025: Los desvíos confirmados en el centro de Santiago - Chilevisión

El Ministerio de Transportes anunció el plan de desvíos para Santiago por la realización de la Parada Militar 2025, el Te Deum y otras actividades en el marco de las Fiestas Patrias.
Desde temprano, el jueves se iniciarán restricciones en el centro, que se extienden también sobre Providencia y Las Condes el viernes, con cortes totales de tráfico en avenidas principales.
Los cortes no solo impactan a vehículos particulares, sino también al transporte público, con tránsito suspendido en varios ejes clave.
Además, habrá refuerzos especiales en los servicios de buses hacia zonas de fondas y grandes eventos dieciocheros, para que el público pueda movilizarse con mayor facilidad.
A partir de las 07:00 horas del viernes 19 de septiembre, se cerrará el perímetro alrededor del Parque O’Higgins y el Club Hípico, en la comuna de Santiago.
De esta manera, quedará restringido el tránsito dentro del siguiente cuadrante:
Los residentes al interior de ese perímetro podrán ingresar con acreditación del domicilio.
Te Deum en la Catedral Metropolitana
Gala en el Teatro Municipal
En Providencia, por eventos folclóricos y desfile militar:
Fecha: Viernes 19 de septiembre
Avenida Pedro de Valdivia se cerrará al tránsito entre las 12:00 y 19:00 horas, por actividades frente a la municipalidad.
Se recomienda usar como rutas alternativas Avenida Manuel Montt (sur) o Avenida Antonio Varas (norte), además de Avenida Suecia, Ricardo Lyon o Los Leones.
En Las Condes, por desfile militar: