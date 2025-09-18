Cortes de tránsito por Parada Militar 2025: Los desvíos confirmados en el centro de Santiago - Chilevisión

El Ministerio de Transportes anunció el plan de desvíos para Santiago por la realización de la Parada Militar 2025, el Te Deum y otras actividades en el marco de las Fiestas Patrias.

Desde temprano, el jueves se iniciarán restricciones en el centro, que se extienden también sobre Providencia y Las Condes el viernes, con cortes totales de tráfico en avenidas principales.

Los cortes no solo impactan a vehículos particulares, sino también al transporte público, con tránsito suspendido en varios ejes clave.

Además, habrá refuerzos especiales en los servicios de buses hacia zonas de fondas y grandes eventos dieciocheros, para que el público pueda movilizarse con mayor facilidad.

Principales cortes y desvíos por Parada Militar 2025

A partir de las 07:00 horas del viernes 19 de septiembre, se cerrará el perímetro alrededor del Parque O’Higgins y el Club Hípico, en la comuna de Santiago.

De esta manera, quedará restringido el tránsito dentro del siguiente cuadrante:

Avenida Libertador Bernardo O’Higgins

Av. España

Av. Blanco Encalada

San Alfonso

Centenario

Isabel Riquelme

San Diego

Tarapacá

Lord Cochrane

Los residentes al interior de ese perímetro podrán ingresar con acreditación del domicilio.

Otras ceremonias que generan cortes

Te Deum en la Catedral Metropolitana

Día y hora: Jueves 18 de septiembre a partir de las 08:00 horas.

Se aislará el barrio cívico en el cuadrante comprendido entre Alameda (calzada norte), Av. Manuel Rodríguez, Balmaceda, Ismael Valdés Vergara y Santa Lucía.

Gala en el Teatro Municipal

Día y hora: Jueves 18 de septiembre, después del Te Deum.

Cortes adicionales y desvíos en zonas aledañas al Teatro Municipal, en el perímetro Alameda, Amunátegui, San Pablo, Ismael Valdés Vergara y Santa Lucía.

Providencia y Las Condes: Desvíos comunitarios

En Providencia, por eventos folclóricos y desfile militar:

Fecha: Viernes 19 de septiembre

Avenida Pedro de Valdivia se cerrará al tránsito entre las 12:00 y 19:00 horas, por actividades frente a la municipalidad.

Se recomienda usar como rutas alternativas Avenida Manuel Montt (sur) o Avenida Antonio Varas (norte), además de Avenida Suecia, Ricardo Lyon o Los Leones.

En Las Condes, por desfile militar: