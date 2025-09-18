 Cortes de tránsito por Parada Militar 2025: Los desvíos confirmados en el centro de Santiago - Chilevisión
18/09/2025 17:51

Cortes de tránsito por Parada Militar 2025: Los desvíos confirmados en el centro de Santiago

El Ministerio de Transportes anunció el plan de desvíos para Santiago por la realización de la Parada Militar 2025, el Te Deum y otras actividades en el marco de las Fiestas Patrias.

Publicado por CHV Noticias

Desde temprano, el jueves se iniciarán restricciones en el centro, que se extienden también sobre Providencia y Las Condes el viernes, con cortes totales de tráfico en avenidas principales.

Los cortes no solo impactan a vehículos particulares, sino también al transporte público, con tránsito suspendido en varios ejes clave.

Además, habrá refuerzos especiales en los servicios de buses hacia zonas de fondas y grandes eventos dieciocheros, para que el público pueda movilizarse con mayor facilidad.

Principales cortes y desvíos por Parada Militar 2025

A partir de las 07:00 horas del viernes 19 de septiembre, se cerrará el perímetro alrededor del Parque O’Higgins y el Club Hípico, en la comuna de Santiago.

De esta manera, quedará restringido el tránsito dentro del siguiente cuadrante:

  • Avenida Libertador Bernardo O’Higgins
  • Av. España
  • Av. Blanco Encalada
  • San Alfonso
  • Centenario
  • Isabel Riquelme
  • San Diego
  • Tarapacá
  • Lord Cochrane

Los residentes al interior de ese perímetro podrán ingresar con acreditación del domicilio.

Otras ceremonias que generan cortes

Te Deum en la Catedral Metropolitana

  • Día y hora: Jueves 18 de septiembre a partir de las 08:00 horas.
  • Se aislará el barrio cívico en el cuadrante comprendido entre Alameda (calzada norte), Av. Manuel Rodríguez, Balmaceda, Ismael Valdés Vergara y Santa Lucía.

Gala en el Teatro Municipal

  • Día y hora: Jueves 18 de septiembre, después del Te Deum.
  • Cortes adicionales y desvíos en zonas aledañas al Teatro Municipal, en el perímetro Alameda, Amunátegui, San Pablo, Ismael Valdés Vergara y Santa Lucía.

Providencia y Las Condes: Desvíos comunitarios

En Providencia, por eventos folclóricos y desfile militar:

  • Fecha: Viernes 19 de septiembre

  • Avenida Pedro de Valdivia se cerrará al tránsito entre las 12:00 y 19:00 horas, por actividades frente a la municipalidad.

  • Se recomienda usar como rutas alternativas Avenida Manuel Montt (sur) o Avenida Antonio Varas (norte), además de Avenida Suecia, Ricardo Lyon o Los Leones.

En Las Condes, por desfile militar:

  • Fecha: Viernes 19 de septiembre
  • Se realizará el tradicional desfile militar frente al Centro Cívico, con presentaciones folclóricas a las 15:00 hrs y paso de las Escuelas Matrices del Ejército y Carabineros desde las 16:00 hrs.
  • La Avenida Apoquindo permanecerá cerrada entre El Bosque y Escuela Militar. Se sugiere como vías alternativas usar Avenida Andrés Bello o Avenida Vitacura.
