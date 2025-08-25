¿Estás sin agua en tu casa? Anuncian horarios de reposición por cortes de suministro en Santiago - Chilevisión

Se trata de dos interrupciones registradas inicialmente durante la madrugada de este lunes en El Monte y Peñalolén.

A través de su sitio web, Aguas Andinas dio a conocer los horarios estimados de reposición del servicio de agua por dos cortes de emergencia en Santiago.

Se trata de dos interrupciones registradas inicialmente durante la madrugada de este lunes en El Monte y Peñalolén.

Horarios de reposición de cortes de agua en dos comunas

El Monte. Desde las 02:00 horas por falla matriz. Según Aguas Andinas, debió regresar a las 08:00 horas.

Peñalolén. Desde las 05:30 horas por falla matriz. Según Aguas Andinas, regresará alrededor de las 11:30 horas.