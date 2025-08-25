 ¿Estás sin agua en tu casa? Anuncian horarios de reposición por cortes de suministro en Santiago - Chilevisión
Minuto a minuto
Encuentran cuerpo de adulto arrastrado por el río Pilmaiquén durante “ceremonia ancestral” Cinco en total: Se entregan últimos dos sospechosos del crimen de ingeniero en Curacaví “Estoy roto por dentro”: Actor tras Ruperto informó la muerte de su madre a los 83 años
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
25/08/2025 10:56

¿Estás sin agua en tu casa? Anuncian horarios de reposición por cortes de suministro en Santiago

Se trata de dos interrupciones registradas inicialmente durante la madrugada de este lunes en El Monte y Peñalolén.

Publicado por CHV Noticias

A través de su sitio web, Aguas Andinas dio a conocer los horarios estimados de reposición del servicio de agua por dos cortes de emergencia en Santiago.

Se trata de dos interrupciones registradas inicialmente durante la madrugada de este lunes en El Monte y Peñalolén.

Horarios de reposición de cortes de agua en dos comunas

El Monte. Desde las 02:00 horas por falla matriz. Según Aguas Andinas, debió regresar a las 08:00 horas.

Peñalolén. Desde las 05:30 horas por falla matriz. Según Aguas Andinas, regresará alrededor de las 11:30 horas.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Esta semana es el pago anual del Bono Mujer Trabajadora: Consulta con RUT si recibes hasta $678 mil

Lo último

Lo más visto

“Me quieren silenciar”: El drama del joven imitador de Luis Miguel tras advertencia del equipo del artista

El joven intérprete recibió el contacto del representante legal de Luis Miguel, luego de que en redes sociales comenzara a circular el falso rumor de que sería hijo del cantante.

25/08/2025

Teatro suspendió shows de Natalia Valdebenito y ella arremetió: “No hagan más el ridículo”

La suspensión de dichas funciones llega luego de que Valdebenito emitiera dichos sobre los mineros fallecidos en El Teniente; sin embargo, el teatro argumentó "razones de fuerza mayor".

24/08/2025

“Se estaba arrancando...”: DJ que abofeteó a Isi Glock en disco entregó su versión de los hechos

La influencer y DJ Entropika conversó con Danilo21 para dar su versión de los hechos luego de que saliera a la luz el video de la pelea, indicando que Isi Glock le hizo un gesto inapropiado.

24/08/2025

“Estoy roto por dentro”: Actor tras Ruperto informó la muerte de su madre a los 83 años

El actor dedicó un emotivo mensaje en el que refleja los últimos momentos de la vida de su madre, marcados por un complejo cuadro de salud.

24/08/2025