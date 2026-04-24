Paso a paso: Cómo revisar en tiempo real qué tan llenas están las estaciones de Metro

Una herramienta de Google Maps, disponible para celulares, permite conocer al instante la cantidad de personas que se encuentran en una estación del sistema subterráneo de transporte de Santiago.

Una aplicación gratuita, que funciona tanto para celulares Android como para Apple, permite conocer en tiempo real la afluencia de usuarios en una estación de Metro.

Se trata de Google Maps, la famosa plataforma de Google que contiene una herramienta, desconocida para muchos, pensada para facilitar los viajes en transporte público.

Cualquier persona que ha utilizado el ferrocarril subterráneo metropolitano tiene noción de los atochamientos que se generan en hora punta, sobre todo al inicio y término de la jornada laboral.





Por esta razón, muchos prefieren utilizar alternativas, como bicicletas, vehículos compartidos o aplicaciones privadas, o bien, usar el sistema RED de buses.

Sin embargo, quienes no puedan optar por otras opciones, la aplicación Google Maps facilita en tiempo real información relacionada con la cantidad de personas que se encuentran en una estación.

Esta información permite, entre otras cosas, privilegiar ciertos hoGorarios para usar el Metro, con el fin de viajar más cómodo o con menos pasajeros en el tren. A continuación, te explicamos cómo usar esta herramienta.

Cómo revisar el flujo del Metro en tiempo real

Lo primero que debes hacer es abrir la aplicación de Google Maps.

En el buscador debes escribir la estación de Metro que deseas consultar. En este caso, Metro Rondizzoni. Te aparecerá una ventana como la que se muestra a continuación, y luego debes presionar “Detalles”.

En seguida aparecerá esta ventana. Tendrás que presionar y lanzar la pestaña blanca inferior hacia arriba, hasta que cubra toda la pantalla.