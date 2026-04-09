Las ayudas económicas van desde un notebook hasta transferencias directas para apoyar a los estudiantes que se encuentran cursando la enseñanza media o la educación superior.

A lo largo del año existen distintas convocatorias e iniciativas de entidades gubernamentales que tienen el objetivo de ayudar financieramente a las familias y apoyar el proceso educativo de sus hijos.

Aunque contemplan requisitos y montos distintos, todos están dirigidos a estudiantes de enseñanza básica, media y superior. Aunque, ojo, porque un popular bono ya no será entregado en 2026, según informó el Ministerio de Desarrollo Social.

1. Bono Asistencia Escolar

Es una ayuda económica mensual para familias del Subsistema de Seguridades y Oportunidades en Chile, destinada a hijos de 6 a 18 años que mantengan una asistencia escolar mínima del 85%.

Con un monto de $11.000 por niño, niña o adolescente que cumpla los requisitos, el bono busca incentivar el compromiso con la educación obligatoria de 12 años en el país. No requiere postulación, ya que la acreditación la realiza el Ministerio de Educación.

2. Beca Presidente de la República

Se otorga a estudiantes de enseñanza media y educación superior con alto rendimiento académico, cuyas familias cumplan con los requisitos establecidos. El monto es de hasta 6,2 UTM ($431.588 a febrero de 2026), que se pagan en 10 cuotas al año.

La Junaeb informó que la convocatoria de postulación será abierta durante el transcurso del año, aunque debería ser durante este primer trimestre. Para renovarla, el proceso cerró el 4 de febrero.

3. Becas TIC (Beca de Acceso a Tecnología, Información y Comunicación)

El set de becas TIC incluye un notebook, softwares educativos, plan de Internet por un año, a través de un dispositivo de banda ancha móvil, garantía del computador por 14 meses, software de seguimiento de uso y rastreo, y licencia de Office actualizada.

No requiere postulación, ya que se entrega de forma automática a quienes cumplan los criterios establecidos por Junaeb, como estar matriculado en 7° básico en una escuela pública o subvencionada y pertenecer al 40% más vulnerable según el RSH.

Aunque todavía no se ha revelado cuándo se entregará esta beca en 2026, vale mencionar que el año pasado el listado de beneficiarios fue publicado el primer lunes de junio.

4. Bono Logro Escolar

Es un aporte económico dirigido a estudiantes menores de 24 años que cursen entre 5° básico y 4° medio, pertenecientes al 30% más vulnerable de la población y que se encuentren dentro del 30% de mejor rendimiento de su promoción.

No es postulable y monto varía según el tramo de rendimiento: $82.181 para el primer 15% y $49.310 para el segundo 15%. El pago se realiza de manera automática y en 2025 se comenzó a pagar a mediados de septiembre.

Fin del Bono por Graduación de 4° Medio

Fue este jueves cuando el Ministerio de Desarrollo Social informó que el Bono por Graduación de Cuarto Medio dejará de ser entregado este 2026.

Se trata de un bono que era entregado por el Subsistema Chile Seguridades y Oportunidades y que reconocía el esfuerzo de quienes, a pesar de las dificultades, finalizaban sus estudios en educación media.

Vale mencionar que no era un beneficio postulable, pues la acreditación se realizaba de forma interna mediante el cruce de datos entre el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Educación.