Bonos de junio: Estos son los beneficios disponibles y los montos que puedes recibir

A continuación te dejamos el detalle de todos los aportes monetarios que están disponibles este mes, destinados a diferentes grupos de personas.

Durante el mes de junio se pagan numerosos beneficios destinados a miles de personas, ya sea si son trabajadores jóvenes, dueñas de casa o tienen menores de edad a su cuidado.

Revisa a continuación todos los aportes monetarios que se otorgan en esta ocasión y los requisitos para postular a aquellos que no se entregan de forma automática.

Pensión Garantizada Universal (PGU)

La PGU entrega un monto de $231.732 a personas mayores de 65 años y de $250.275 a mayores de 82 años, de acuerdo a la variación del IPC, siempre y cuando sean parte del 90% más vulnerable de la población.

Asimismo, desde este mes también se le entregará la PGU a aquellos que tengan 75 años o más al 30 de septiembre de 2026 y sean beneficiarios de una pensión otorgada bajo la Ley Rettig, Ley Valech, pensión de gracia o por la condición de exonerado político.





Bono de Protección

El Bono de Protección, más conocido como Bono Dueña de Casa, es un beneficio destinado a personas y familias vulnerables que participan en los programas Familias, Abriendo Caminos, Calle o Vínculos del Subsistema Chile Seguridades y Oportunidades. Su entrega es automática para quienes aceptan integrarse a estos programas y firman los documentos requeridos.

De cumplir con este requisitmo, podrían recibir hasta $463.068 a lo largo de dos años en total, a través de un pago que se divide de la siguiente manera:

Primeros 6 meses: $24.263

Meses 7 al 12: $18.466

Meses 13 al 18: $12.696

Meses 19 al 24: $21.753.

Subsidio al Empleo Joven y al Trabajo de la Mujer

Este beneficio está dirigido a trabajadores y trabajadoras de entre 18 y 24 años con 11 meses y que sean parte del 40% más vulnerable de la población (según el Registro Social de Hogares).

El beneficiario elige si quiere recibir el pago mensual o en en única cuota que puede llegar a los $678.028.

Por su parte, el Bono al Trabajo de la Mujer es para todas aquellas trabajadoras de entre 25 y 59 años que pertenezcan al 40% de familias de menores ingresos de acuerdo al Registro Social de Hogares (RSH).

Quien resulte beneficiaria puede recibir un pago anual de hasta $678.028 o un pago mensual de hasta $44.157.





Bono Base Familiar

Este bono se entrega de forma automática durante dos años de forma mensual a todas las familias o personas del programa Chile Seguridades y Oportunidades que tengan un ingreso per cápita mensual inferior a $45.572 y son parte del programa Acompañamiento Psicosocial (APS) o del Acompañamiento Sociolaboral (ASL) en los programas Familias, Abriendo Caminos, Calle o Vínculos.

Si bien la cifra depende del per cápita familiar, el monto rodea aproximadamente los $58.594.

Subsidio Familiar (SUF) y Maternal

Una ayuda económica destinada a las personas que tengan legalmente como carga familiar a un menor de 18 años, sin importar si es la madre, padre o cuidador/a y consta de $22.007 por carga para el 60% más vulnerable de la población, siempre y cuando, el adulto responsable pueda acreditar que el niño menor de 8 años participa de los programas del Minsal para la salud infantil.

En caso de que el menor tenga más de 6 años, deben comprobar que está inscrito en un centro educacional. En tanto, durante el embarazo puedes solicitar el Subsidio Maternal a partir del quinto mes de gestación.

Asignación Familiar

Aporte económico para los trabajadores dependientes, independientes y pensionados que tengan cargas familiares reconocidas, solo necesitas que las cargas esten inscritas en el Instituto de Previsión Social (IPS). Este beneficio se paga mensualmente y el monto varía según los ingresos del beneficiario:

Hasta $631.976: $22.007

Entre $631.976 y $923.067: $13.505

Desde $923.067 hasta $1.439.668: $4.267