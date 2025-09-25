 Bono PAD para cirugías bariátricas: Revisa sus requisitos y cómo obtenerlo - Chilevisión
Minuto a minuto
Fijan fecha para tercer nuevo juicio de Nicolás Zepeda por Caso Narumi Kurosaki VIDEO | El enojo de Gabriel Boric con periodista en plena conferencia de prensa en la ONU ¿Quién es la “Viuda Negra”?: Revelan identidad de la mujer detenida en Argentina por drogar y robar a hombres Dos de los chilenos detenidos por robo a Pampita salieron del país con identidades falsas tras balear a un PDI ACTUALIZACIÓN | Metro de Santiago restableció servicio en la totalidad de la Línea 1
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
25/09/2025 16:45

Bono PAD para cirugías bariátricas: Revisa sus requisitos y cómo obtenerlo

El bypass gástrico y la manga gástrica son dos tipos de cirugías bariátricas que son compatibles con el Bono PAD (Pago Asociado a un Diagnostico).

Publicado por CHV Noticias

Las cirugías bariátricas como el bypass gástrico y la manga gástrica son dos de las distintas intervenciones quirúrgicas a las cuales se puede acceder a un menor costo gracias al Bono PAD

El beneficio permite que quienes deseen someterse a dichas operaciones puedan ahorrar casi $2 millones si cumplen los requisitos establecidos por Fonasa

Requisitos del Bono PAD para bypass gástrico: 

De acuerdo a lo informado por la entidad de salud, quienes deseen realizarse un bypass gástrico utilizando el Bono Pad deben tener entre 18 y 65 años de edad y cumplir con los siguientes criterios respecto del Índice de Masa Corporal (IMC):

  • Un IMC sobre 40 con o sin morbilidad asociada.
  • Entre 35 y 40 con morbilidad asociada (1 criterio mayor + 1 menor o 3 menores).
  • Entre 30 y 35 en caso de ser portador de DM2 de difícil manejo (o 2 criterios mayores + 1 menor).

Para este 2025, según detalla la web de Fonasa, el valor normal del bypass gástrico es de $4.993.380, sin embargo, utilizando el Bono PAD queda en un copago de $2.496.690.

Requisitos del Bono PAD para la manga gástrica: 

El uso del Bono PAD en la manga gástrica considera los mismos requisitos que su uso en el bypass gástrico: 
  • Tener entre 18 y 65 años de edad y cumplir con los siguientes criterios respecto del Índice de Masa Corporal (IMC):
    • Sobre 40 con o sin morbilidad asociada.
    • Entre 35 y 40 con morbilidad asociada (1 criterio mayor + 1 menor o 3 menores).
    • Entre 30 y 35 en caso de ser portador de DM2 de difícil manejo (o 2 criterios mayores + 1 menor).

Asimismo, Fonasa establece que la manga gástrica tiene un precio de $4.667.700, y un copago de $2.333.850 gracias a la ayuda.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bono PAD para cirugías bariátricas: Revisa sus requisitos y cómo obtenerlo

Lo último

Lo más visto

“Que se vaya detenido”: La denuncia por violencia que había hecho la víctima antes del femicidio

La joven madre de 21 años falleció la madrugada del miércoles y había denunciado violencia intrafamiliar de parte de su pareja en tres ocasiones anteriores.

25/09/2025

Simón Pesutic descolocó a Pamela Díaz al confesar su “mayor vergüenza”: Involucra a Vivianne Dietz

La bochornosa anécdota ocurrió al comienzo de la relación del actor con Dietz. "Creo que esa es la locura más grande que ha hecho por amor", señaló entre risas.

25/09/2025

Iban juntos y se conocían: La teoría sobre la riña que dejó un apuñalado en pleno Metro Franklin

La víctima fue trasladada con heridas de gravedad hacia un centro asistencial, mientras que el agresor fue detenido por carabineros.

25/09/2025

El informe psiquiátrico del cliente que dio un giro al asesinato de delivery en Ñuñoa

El joven repartidor de 19 años murió tras ser apuñalado por el residente de un edificio en la comuna de Ñuñoa a fines de 2022. El juicio oral por el caso iniciará el próximo 3 de octubre.

25/09/2025