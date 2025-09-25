Bono PAD para cirugías bariátricas: Revisa sus requisitos y cómo obtenerlo - Chilevisión

El bypass gástrico y la manga gástrica son dos tipos de cirugías bariátricas que son compatibles con el Bono PAD (Pago Asociado a un Diagnostico).

Las cirugías bariátricas como el bypass gástrico y la manga gástrica son dos de las distintas intervenciones quirúrgicas a las cuales se puede acceder a un menor costo gracias al Bono PAD.

El beneficio permite que quienes deseen someterse a dichas operaciones puedan ahorrar casi $2 millones si cumplen los requisitos establecidos por Fonasa.

Requisitos del Bono PAD para bypass gástrico:

De acuerdo a lo informado por la entidad de salud, quienes deseen realizarse un bypass gástrico utilizando el Bono Pad deben tener entre 18 y 65 años de edad y cumplir con los siguientes criterios respecto del Índice de Masa Corporal (IMC):

Un IMC sobre 40 con o sin morbilidad asociada.

Entre 35 y 40 con morbilidad asociada (1 criterio mayor + 1 menor o 3 menores).

Entre 30 y 35 en caso de ser portador de DM2 de difícil manejo (o 2 criterios mayores + 1 menor).

Para este 2025, según detalla la web de Fonasa, el valor normal del bypass gástrico es de $4.993.380, sin embargo, utilizando el Bono PAD queda en un copago de $2.496.690.

Requisitos del Bono PAD para la manga gástrica:

El uso del Bono PAD en la manga gástrica considera los mismos requisitos que su uso en el bypass gástrico:

Tener entre 18 y 65 años de edad y cumplir con los siguientes criterios respecto de l Índice de Masa Corporal (IMC) :

Asimismo, Fonasa establece que la manga gástrica tiene un precio de $4.667.700, y un copago de $2.333.850 gracias a la ayuda.