Bono Bodas de Plata: Monto actualizado 2025, requisitos y cómo recibirlo sin postular - Chilevisión

El aporte, que va desde los $25 a $35 mil pesos, es entregado por cajas de compensación chilenas a parejas que cumplan una serie de requisitos.

El Bono Bodas de Plata es un aporte económico que algunas cajas de compensación de Chile entregan a afiliados y matrimonios que cumplan los 25 años de casados.

Según la entidad lo entregue, el monto fluctúa entre $25 y $35 mil pesos.

Para poder cobrarlo debes cumplir los requisitos detallados a continuación.

Requisitos para recibir el Bono Bodas de Plata

El Bono Bodas de Plata es entregado por tres cajas de compensación: la Caja Los Andes, Caja 18 y Caja La Araucana.

Cada institución cuenta con el propio mecanismo y requisitos antes de hacer llegar el aporte a las parejas beneficiarias. A continuación, revisa el detalle por entidad.

Caja Los Héroes

Caja Los Héroes requiere tres documentos para que los beneficiarios accedan al bono.

Certificado de matrimonio emitido por el Registro Civil que acredite los 25 años de casados.

Solicitud de autorización y pago de prestación, firmado por el pensionado.

Cédula de identidad tanto del afiliado como de su cónyuge.

También existe un plazo de 120 días desde la fecha del aniversario para solicitarlo y cobrarlo.

Caja 18

Para acceder al Bono Bodas de Plata por la Caja 18, requieres también de tres documentos, entregados en un plazo de 120 días continuos de la fecha de aniversario:

Afiliación continua por al menos 12 meses antes de la solicitud.

Certificado de matrimonio del Registro Civil.

Fotocopia de la cédula de identidad vigente del afiliado.

Caja La Araucana

En Caja La Araucana también necesitas tres documentos para optar al beneficio, aunque posees un año calendario para cobrarlo (hasta el 31 de diciembre). Las condiciones son: