 Bono Bodas de Plata: Monto actualizado 2025, requisitos y cómo recibirlo sin postular - Chilevisión
Minuto a minuto
Estuvo 75 días en el SML: ¿Por qué hubo un error en la identificación de estudiante de Viña del Mar? Descubren que Jorge Ugalde escondía un celular en su celda: Lleva 4 días detenido Nuevas osamentas en fosa de San Vicente de Tagua Tagua: Advierten posible “casa de torturas” Evidencia clave del triple crimen en La Reina: La pistola que el imputado compró en un mall chino Polémica por uso de vidrio antibalas en discurso de José Antonio Kast: Lo compararon con Trump
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
07/11/2025 11:40

Bono Bodas de Plata: Monto actualizado 2025, requisitos y cómo recibirlo sin postular

El aporte, que va desde los $25 a $35 mil pesos, es entregado por cajas de compensación chilenas a parejas que cumplan una serie de requisitos.

Publicado por CHV Noticias

El Bono Bodas de Plata es un aporte económico que algunas cajas de compensación de Chile entregan a afiliados y matrimonios que cumplan los 25 años de casados.

Según la entidad lo entregue, el monto fluctúa entre $25 y $35 mil pesos.

Para poder cobrarlo debes cumplir los requisitos detallados a continuación.

Requisitos para recibir el Bono Bodas de Plata

El Bono Bodas de Plata es entregado por tres cajas de compensación: la Caja Los Andes, Caja 18 y Caja La Araucana.

Cada institución cuenta con el propio mecanismo y requisitos antes de hacer llegar el aporte a las parejas beneficiarias. A continuación, revisa el detalle por entidad.

  • Caja Los Héroes

Caja Los Héroes requiere tres documentos para que los beneficiarios accedan al bono.

  • Certificado de matrimonio emitido por el Registro Civil que acredite los 25 años de casados.
  • Solicitud de autorización y pago de prestación, firmado por el pensionado.
  • Cédula de identidad tanto del afiliado como de su cónyuge.

También existe un plazo de 120 días desde la fecha del aniversario para solicitarlo y cobrarlo.

  • Caja 18

Para acceder al Bono Bodas de Plata por la Caja 18, requieres también de tres documentos, entregados en un plazo de 120 días continuos de la fecha de aniversario:

  • Afiliación continua por al menos 12 meses antes de la solicitud.
  • Certificado de matrimonio del Registro Civil.
  • Fotocopia de la cédula de identidad vigente del afiliado. 
  • Caja La Araucana

En Caja La Araucana también necesitas tres documentos para optar al beneficio, aunque posees un año calendario para cobrarlo (hasta el 31 de diciembre). Las condiciones son:

  • Afiliación vigente al momento de cobrar el bono.
  • Certificado de matrimonio civil.
  • Cédula de identidad del pensionado afiliado. 
Publicidad

Destacamos

Noticias

Bono Bodas de Plata: Monto actualizado 2025, requisitos y cómo recibirlo sin postular

Lo último

Lo más visto

“Salí por la ventana nadando”: Mujer relata minutos de terror al hundirse su auto en paso nivel de Ñuñoa

La tormenta causó estragos en un paso sobre nivel en la calle Alcalde Eduardo Castillo Velasco, donde la conductora vivió segundos de pánico atrapada dentro de su vehículo.

07/11/2025

VIDEO | La emotiva revelación de género del bebé de Emilia Dides y Sammis Reyes: “Viniste a unirnos”

La pareja utilizó Inteligencia Artificial para crear un video en el que se les ve caminando por un laberinto totalmente blanco, mientras aves rosadas y azules vuelan sobre ellos y recorren los pasillos.

07/11/2025

Lluvia en Santiago: Más de 12 mil clientes se mantienen sin luz en la RM y San Bernardo es la comuna más afectada

SEC (Superintendencia de Electricidad y Combustible), indicó que a las 08:00 AM de este viernes 7 de noviembre, 12.702 clientes están sin servicio en la región Metropolitana.  

07/11/2025

Revelan declaración de Trinidad Cruz-Coke donde explica lesiones de su esposo Jorge Ugalde

Cabe señalar que Ugalde, se encuentra en prisión preventiva tras ser detenido el pasado lunes y la hermana de la víctima es imputada en la investigación.

06/11/2025