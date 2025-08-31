 Tercera vez que gana: Así puedes comprar la empanada premiada como la mejor de Santiago 2025 - Chilevisión
Minuto a minuto
“Hace dos días...”: Artista urbano reveló el último plan que tenía Baby Bandito antes de morir Pulso Ciudadano: Así cambió el apoyo a quienes aspiran a la presidencia en última encuesta “El crimen está de luto”: Despiden a Baby Bandito y su pareja en redes sociales tras asesinato Sismo remeció a tres regiones del país: Revisa su magnitud y epicentro ¿Con o sin pasas? Definen cuál es la mejor empanada de Santiago 2025
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
31/08/2025 11:08

Tercera vez que gana: Así puedes comprar la empanada premiada como la mejor de Santiago 2025

Por tercera vez y segundo año consecutivo, Don Guille se coronó como el local con la mejor empanada. Te contamos a continuación dónde y cómo puedes conseguirla.

Publicado por Gabriela Valdés

Este fin de semana el Círculo de Cronistas Gastronómicos y del Vino eligió a las mejores empanadas del Gran Santiago 2025, donde el local Don Guille se quedó con el primer lugar.

El icónico lugar de empanadas se quedó por segundo año consecutivo con el primer puesto de la Mejor Empanada.

En el concurso participaron más de 70 panaderías, amasanderías y pastelerías de la Región Metropolitana que formaron parte de la competencia, donde sus empanadas fueron adquiridas de manera anónima y evaluadas en una cata a ciegas por un jurado especializado.

Cómo comprar la mejor empanada de Santiago 2025

El local se encuentra ubicado en Gorbea 2554, en la comuna de Santiago, mientras que el valor de las empanadas es de $3.000 cada una. 

Para poder comprar empanadas del local, es importante estar atentos a sus redes sociales o dirigirse directamente a la sucursal, debido a la alta demanda generada gracias a la popularidad otorgada por el concurso.

Publicidad

Destacamos

Noticias

PGU aumenta a $250 mil desde este lunes: Revisa quiénes se verán beneficiados

Lo último

Lo más visto

“Hace dos días...”: Artista urbano reveló el último plan que tenía Baby Bandito antes de morir

"Mantequilla", artista urbano y amigo de Kevin Olguín, despidió al protagonista del denominado robo del siglo en redes sociales y aseguró que le quedó un plan pendiente junto a Karina, su pareja, quien también fue asesinada.

31/08/2025

Pulso Ciudadano: Así cambió el apoyo a quienes aspiran a la presidencia en última encuesta

Jeannette Jara sigue liderando con 24,6%, disminuyendo 1,6 puntos desde principios de agosto. En tanto, José Antonio Kast cae en 2,0 y queda con 19,4%, ubicándose en segundo lugar.

31/08/2025

Debió salir con todas sus cosas: Video muestra a Kaminski dejando departamento tras queja de vecinos

Cecilia Gutiérrez reveló que los vecinos del condominio lograron hacer que la pareja se cambiara de casa y mostró registros exclusivos de la mudanza.

31/08/2025

Sismo remeció a tres regiones del país: Revisa su magnitud y epicentro

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta Ante Desastres (Senapred) no ha reportado daños a personas, infraestructura o servicios básicos debido al sismo.

31/08/2025