Tercera vez que gana: Así puedes comprar la empanada premiada como la mejor de Santiago 2025 - Chilevisión

Por tercera vez y segundo año consecutivo, Don Guille se coronó como el local con la mejor empanada. Te contamos a continuación dónde y cómo puedes conseguirla.

Este fin de semana el Círculo de Cronistas Gastronómicos y del Vino eligió a las mejores empanadas del Gran Santiago 2025, donde el local Don Guille se quedó con el primer lugar.

El icónico lugar de empanadas se quedó por segundo año consecutivo con el primer puesto de la Mejor Empanada.

En el concurso participaron más de 70 panaderías, amasanderías y pastelerías de la Región Metropolitana que formaron parte de la competencia, donde sus empanadas fueron adquiridas de manera anónima y evaluadas en una cata a ciegas por un jurado especializado.

Cómo comprar la mejor empanada de Santiago 2025

El local se encuentra ubicado en Gorbea 2554, en la comuna de Santiago, mientras que el valor de las empanadas es de $3.000 cada una.

Para poder comprar empanadas del local, es importante estar atentos a sus redes sociales o dirigirse directamente a la sucursal, debido a la alta demanda generada gracias a la popularidad otorgada por el concurso.