Corte de 36 horas en Santiago: Aguas Andinas confirma las 6 comunas afectadas - Chilevisión

27/08/2025 16:01

Aguas Andinas confirma corte de 36 horas: Estas son las 6 comunas de Santiago afectadas

La suspensión del suministro será debido a la construcción de la nueva estación del teleférico y dispondrá de 62 puntos de abastecimiento para las comunas afectadas.

Publicado por CHV Noticias

Aguas Andinas anunció un corte de agua que afectará a seis comuna de la región Metropolitana durante el primer fin de semana de septiembre.

La suspensión del suministro se debe a la construcción de la nueva estación del teleférico del Parque Metropolitano de Santiago. 

Los cortes de agua tendrán una duración de 36 horas, desde las 20:00 horas del viernes 5 de septiembre, hasta las 09:00 horas del domingo 7 de septiembre. 

El perímetro de trabajo está delimitado por las calles Avenida Dorsal (norte), Santa Isabel (Sur), Eliodoro Yáñez (Oriente) y Caupolicán (Oriente).

Aguas Andinas anuncia corte de agua para seis comuna 

El corte de agua programado en Santiago se extenderán desde el próximo viernes 5 de septiembre (desde las 20:00 horas) hasta el domingo 7 de septiembre (09:00 horas). 

La seis comunas afectadas son: Independencia, Conchalí, Recoleta, Renca, Providencia y Santiago.

Puntos de abastecimiento

Debido a la interrupción del servicio por 36 horas se dispondrá de 62 puntos de abastecimiento a los largo de las seis comunas afectadas.

Independencia:

  • Rivera esquina Adolfo Ibáñez
  • Rivera esquina Teniente Bisson
  • Baldomero Flores esquina El Pino
  • Estadio Juan Antonio Ríos
  • Vivaceta esquina San Luis
  • Alcalde German Domínguez esquina Salomón Sack
  • Fermín Vivaceta esquina Venecia
  • Huasco esquina Plaza Fidel Muñoz
  • Nueva Uno esquina Nueva de Matte
  • Reina María esquina Angol
  • Coronel Alvarado esquina Isidora Errazuriz
  • Padre Faustino Gazziero esquina Alfredo Guillermo Bravo
  • Fermín Vivaceta esquina Marcos Macuada
  • Pablo Urzúa esquina Adolfo Ossa
  • Carrión esquina Fermín Vivaceta
  • Guanaco esquina General Saavedra
  • Maruri esquina Plaza Central
  • Retiro esquina Escanilla
  • Barnechea esquina Pinto
  • Doctor Carlos Lorca Tobar frente N°920
  • Av. La Paz frente al N°482

Renca:

  • Juana Átala de Hirmas (Callejón)
  • Pedro Nolasco esquina Vidal José Manuel Borgoña
  • Juan Marín esquina Los Maquis (Plaza)
  • Los Aromos esquina Las Morenas (Sapu)
  • Enrique Campos esquina Victoria (Plaza)
  • Los Helechos esquina Las Siemprevivas
  • Las Margaritas esquina Punta del Este (Consultorio)
  • Las Margaritas Entre Los Clarines y Los Lirios (Colegio)
  • Balmaceda esquina Diagonal Poniente
  • Los Aromos esquina Pje. 12

Santiago:

  • Estados Unidos esquina Coronel Santiago Bueras
  • Victoria Subercaseaux esquina Rosal
  • Av. Vicuña Mackenna N° 97 (Frente a tercera Cía. de Bomberos)
  • Santa Isabel esquina Raulí
  • Lira esquina Curicó
  • Angamos esquina Santa Victoria

Recoleta:

  • Dorsal con Diagonal José María Caro
  • El Manzano con Buenos Aires
  • Gávila N°1980
  • Justicia Social N°255
  • Las Brisas N°680
  • Las Galaxias N°1210
  • Recoleta N°2774
  • Reina de Chile con Vicuña
  • Einstein con La Conquista
  • Av. Recoleta con México
  • Francisco Silva con Esteban Merello
  • Colo Colo con Unión Española
  • Bellavista con Av. Recoleta
  • Antonia López de Bello con Purísima
  • Camino el Carmen (Cancha el Indio)

Providencia:

  • El Arzobispo con Bellavista
  • Antonia López de Bello con Constitución
  • Bellavista con Carlos Walker Martínez

Conchalí:

  • Av. Independencia 3499
  • Teniente Yavar con Barón de Juras Reales
  • Av. Dorsal N°1495
  • Guanaco con Dorsal
  • Santa Inés con Barón de Juras Reales
  • Vivaceta con El Olivo
  • Nueva Monterrey con Nueva Monterrey
