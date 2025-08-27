Corte de 36 horas en Santiago: Aguas Andinas confirma las 6 comunas afectadas - Chilevisión

La suspensión del suministro será debido a la construcción de la nueva estación del teleférico y dispondrá de 62 puntos de abastecimiento para las comunas afectadas.

Aguas Andinas anunció un corte de agua que afectará a seis comuna de la región Metropolitana durante el primer fin de semana de septiembre.

La suspensión del suministro se debe a la construcción de la nueva estación del teleférico del Parque Metropolitano de Santiago.

Los cortes de agua tendrán una duración de 36 horas, desde las 20:00 horas del viernes 5 de septiembre, hasta las 09:00 horas del domingo 7 de septiembre.

El perímetro de trabajo está delimitado por las calles Avenida Dorsal (norte), Santa Isabel (Sur), Eliodoro Yáñez (Oriente) y Caupolicán (Oriente).

Puntos de abastecimiento

Debido a la interrupción del servicio por 36 horas se dispondrá de 62 puntos de abastecimiento a los largo de las seis comunas afectadas.

Independencia:

Rivera esquina Adolfo Ibáñez

Rivera esquina Teniente Bisson

Baldomero Flores esquina El Pino

Estadio Juan Antonio Ríos

Vivaceta esquina San Luis

Alcalde German Domínguez esquina Salomón Sack

Fermín Vivaceta esquina Venecia

Huasco esquina Plaza Fidel Muñoz

Nueva Uno esquina Nueva de Matte

Reina María esquina Angol

Coronel Alvarado esquina Isidora Errazuriz

Padre Faustino Gazziero esquina Alfredo Guillermo Bravo

Fermín Vivaceta esquina Marcos Macuada

Pablo Urzúa esquina Adolfo Ossa

Carrión esquina Fermín Vivaceta

Guanaco esquina General Saavedra

Maruri esquina Plaza Central

Retiro esquina Escanilla

Barnechea esquina Pinto

Doctor Carlos Lorca Tobar frente N°920

Av. La Paz frente al N°482

Renca:

Juana Átala de Hirmas (Callejón)

Pedro Nolasco esquina Vidal José Manuel Borgoña

Juan Marín esquina Los Maquis (Plaza)

Los Aromos esquina Las Morenas (Sapu)

Enrique Campos esquina Victoria (Plaza)

Los Helechos esquina Las Siemprevivas

Las Margaritas esquina Punta del Este (Consultorio)

Las Margaritas Entre Los Clarines y Los Lirios (Colegio)

Balmaceda esquina Diagonal Poniente

Los Aromos esquina Pje. 12

Santiago:

Estados Unidos esquina Coronel Santiago Bueras

Victoria Subercaseaux esquina Rosal

Av. Vicuña Mackenna N° 97 (Frente a tercera Cía. de Bomberos)

Santa Isabel esquina Raulí

Lira esquina Curicó

Angamos esquina Santa Victoria

Recoleta:

Dorsal con Diagonal José María Caro

El Manzano con Buenos Aires

Gávila N°1980

Justicia Social N°255

Las Brisas N°680

Las Galaxias N°1210

Recoleta N°2774

Reina de Chile con Vicuña

Einstein con La Conquista

Av. Recoleta con México

Francisco Silva con Esteban Merello

Colo Colo con Unión Española

Bellavista con Av. Recoleta

Antonia López de Bello con Purísima

Camino el Carmen (Cancha el Indio)

Providencia:

El Arzobispo con Bellavista

Antonia López de Bello con Constitución

Bellavista con Carlos Walker Martínez

Conchalí: