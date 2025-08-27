Corte de 36 horas en Santiago: Aguas Andinas confirma las 6 comunas afectadas - Chilevisión

La suspensión del suministro será debido a la construcción de la nueva estación del teleférico y dispondrá de 62 puntos de abastecimiento para las comunas afectadas.
Aguas Andinas anunció un corte de agua que afectará a seis comuna de la región Metropolitana durante el primer fin de semana de septiembre.
La suspensión del suministro se debe a la construcción de la nueva estación del teleférico del Parque Metropolitano de Santiago.
Los cortes de agua tendrán una duración de 36 horas, desde las 20:00 horas del viernes 5 de septiembre, hasta las 09:00 horas del domingo 7 de septiembre.
El perímetro de trabajo está delimitado por las calles Avenida Dorsal (norte), Santa Isabel (Sur), Eliodoro Yáñez (Oriente) y Caupolicán (Oriente).
El corte de agua programado en Santiago se extenderán desde el próximo viernes 5 de septiembre (desde las 20:00 horas) hasta el domingo 7 de septiembre (09:00 horas).
La seis comunas afectadas son: Independencia, Conchalí, Recoleta, Renca, Providencia y Santiago.
Puntos de abastecimiento
Debido a la interrupción del servicio por 36 horas se dispondrá de 62 puntos de abastecimiento a los largo de las seis comunas afectadas.
Independencia:
- Rivera esquina Adolfo Ibáñez
- Rivera esquina Teniente Bisson
- Baldomero Flores esquina El Pino
- Estadio Juan Antonio Ríos
- Vivaceta esquina San Luis
- Alcalde German Domínguez esquina Salomón Sack
- Fermín Vivaceta esquina Venecia
- Huasco esquina Plaza Fidel Muñoz
- Nueva Uno esquina Nueva de Matte
- Reina María esquina Angol
- Coronel Alvarado esquina Isidora Errazuriz
- Padre Faustino Gazziero esquina Alfredo Guillermo Bravo
- Fermín Vivaceta esquina Marcos Macuada
- Pablo Urzúa esquina Adolfo Ossa
- Carrión esquina Fermín Vivaceta
- Guanaco esquina General Saavedra
- Maruri esquina Plaza Central
- Retiro esquina Escanilla
- Barnechea esquina Pinto
- Doctor Carlos Lorca Tobar frente N°920
- Av. La Paz frente al N°482
Renca:
- Juana Átala de Hirmas (Callejón)
- Pedro Nolasco esquina Vidal José Manuel Borgoña
- Juan Marín esquina Los Maquis (Plaza)
- Los Aromos esquina Las Morenas (Sapu)
- Enrique Campos esquina Victoria (Plaza)
- Los Helechos esquina Las Siemprevivas
- Las Margaritas esquina Punta del Este (Consultorio)
- Las Margaritas Entre Los Clarines y Los Lirios (Colegio)
- Balmaceda esquina Diagonal Poniente
- Los Aromos esquina Pje. 12
Santiago:
- Estados Unidos esquina Coronel Santiago Bueras
- Victoria Subercaseaux esquina Rosal
- Av. Vicuña Mackenna N° 97 (Frente a tercera Cía. de Bomberos)
- Santa Isabel esquina Raulí
- Lira esquina Curicó
- Angamos esquina Santa Victoria
Recoleta:
- Dorsal con Diagonal José María Caro
- El Manzano con Buenos Aires
- Gávila N°1980
- Justicia Social N°255
- Las Brisas N°680
- Las Galaxias N°1210
- Recoleta N°2774
- Reina de Chile con Vicuña
- Einstein con La Conquista
- Av. Recoleta con México
- Francisco Silva con Esteban Merello
- Colo Colo con Unión Española
- Bellavista con Av. Recoleta
- Antonia López de Bello con Purísima
- Camino el Carmen (Cancha el Indio)
Providencia:
- El Arzobispo con Bellavista
- Antonia López de Bello con Constitución
- Bellavista con Carlos Walker Martínez
Conchalí:
- Av. Independencia 3499
- Teniente Yavar con Barón de Juras Reales
- Av. Dorsal N°1495
- Guanaco con Dorsal
- Santa Inés con Barón de Juras Reales
- Vivaceta con El Olivo
- Nueva Monterrey con Nueva Monterrey