Aguas Andinas advierte cortes de suministro de hasta 12 horas en Santiago: Revisa horarios y comunas - Chilevisión

20/08/2025 17:16

Aguas Andinas advierte cortes de suministro de hasta 12 horas en Santiago: Revisa horarios y comunas

La empresa informó que este jueves 21 habrá cinco sectores que sufrirán la interrupción de suministro de agua potable.

Publicado por CHV Noticias

Este jueves 21 de agosto se llevarán a cabo un total de cinco cortes del suministro de agua potable en Santiago, de acuerdo a lo informado por Aguas Andinas.

Estas interrupciones serán provocadas por una serie de trabajos programados por la empresa en las comunas de Talagante, Ñuñoa, Pudahuel, Renca y La Florida.

Los cortes se prolongarán, en la mayoría de los casos, por entre 6 y 7 horas, pero otros alcanzarán las 12 horas. 

Todos los cortes de agua de este jueves 21 de agosto

  • Talagante. Jueves 21 de agosto desde las 15:30 hasta las 21:30 horas. 

  • Ñuñoa. Desde las 15:00 del jueves 21 de agosto hasta las 03:00 del viernes 22 de agosto.

  • Pudahuel. Jueves 21 de agosto desde las 16:00 hasta las 23:00 horas.

  • Renca. Jueves 21 de agosto desde las 15:00 hasta las 22:00 horas.

  • La Florida. Desde las 15:00 horas del jueves 21 hasta las 02:00 del viernes 22 de agosto.

