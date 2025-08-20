Aguas Andinas advierte cortes de suministro de hasta 12 horas en Santiago: Revisa horarios y comunas - Chilevisión

La empresa informó que este jueves 21 habrá cinco sectores que sufrirán la interrupción de suministro de agua potable.
Este jueves 21 de agosto se llevarán a cabo un total de cinco cortes del suministro de agua potable en Santiago, de acuerdo a lo informado por Aguas Andinas.
Estas interrupciones serán provocadas por una serie de trabajos programados por la empresa en las comunas de Talagante, Ñuñoa, Pudahuel, Renca y La Florida.
Los cortes se prolongarán, en la mayoría de los casos, por entre 6 y 7 horas, pero otros alcanzarán las 12 horas.