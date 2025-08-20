Aguas Andinas advierte cortes de suministro de hasta 12 horas en Santiago: Revisa horarios y comunas - Chilevisión

La empresa informó que este jueves 21 habrá cinco sectores que sufrirán la interrupción de suministro de agua potable.

Este jueves 21 de agosto se llevarán a cabo un total de cinco cortes del suministro de agua potable en Santiago, de acuerdo a lo informado por Aguas Andinas.

Estas interrupciones serán provocadas por una serie de trabajos programados por la empresa en las comunas de Talagante, Ñuñoa, Pudahuel, Renca y La Florida.

Los cortes se prolongarán, en la mayoría de los casos, por entre 6 y 7 horas, pero otros alcanzarán las 12 horas.

Todos los cortes de agua de este jueves 21 de agosto

Talagante. Jueves 21 de agosto desde las 15:30 hasta las 21:30 horas.

Ñuñoa. Desde las 15:00 del jueves 21 de agosto hasta las 03:00 del viernes 22 de agosto.

Pudahuel. Jueves 21 de agosto desde las 16:00 hasta las 23:00 horas.

Renca. Jueves 21 de agosto desde las 15:00 hasta las 22:00 horas.