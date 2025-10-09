 Advierten que este viernes habrá corte de luz en ocho comunas de Santiago - Chilevisión
09/10/2025 22:51

Advierten que este viernes habrá corte de luz en ocho comunas de Santiago

Las comunas afectadas serán Lo Barnechea, Vitacura, Las Condes, Providencia, Ñuñoa, La Florida, Maipú y Conchalí.

Publicado por CHV Noticias

La compañía Enel, responsable del suministro eléctrico en la zona central del país, anunció que habrá corte de luz en ocho comunas de Santiago este viernes 10 de octubre.

Se trata de interrupciones programadas por la empresa con el objetivo de mejorar la calidad del servicio.

Las comunas afectadas serán Lo Barnechea, Vitacura, Las Condes, Providencia, Ñuñoa, La Florida, Maipú y Conchalí.

Enel informa corte de luz en ocho comunas de Santiago el viernes 10 de octubre

  • Lo Barnechea. Viernes 10 de octubre desde las 12:00 hasta las 18:00 horas.

  • Lo Barnechea. Viernes 10 de octubre desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

  • Vitacura. Viernes 10 de octubre desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

  • Las Condes. Viernes 10 de octubre desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

  • Providencia. Viernes 10 de octubre desde las 10:00 hasta las 18:00 horas.

  • Ñuñoa. Viernes 10 de octubre desde las 09:30 hasta las 15:30 horas.

  • Ñuñoa. Viernes 10 de octubre desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

  • La Florida. Viernes 10 de octubre desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

  • La Florida. Viernes 10 de octubre desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

  • Maipú. Viernes 10 de octubre desde las 09:00 hasta las 15:00 horas.

  • Maipú. Viernes 10 de octubre desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

  • Conchalí. Viernes 10 de octubre desde las 09:00 hasta las 15:00 horas.

