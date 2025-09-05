Comienza hoy: A esta hora empieza el megacorte de agua que afectará a 7 comunas de Santiago por un día y medio - Chilevisión

La compañía Aguas Andinas informó cuáles serán las zonas afectadas, los horarios y puntos de abastecimiento.

Este viernes iniciará el megacorte de suministro anunciado por Aguas Andinas en Santiago, el que dejará sin servicio a siete comunas de la capital por más de 36 horas.

Como fue comunicado por la empresa, el motivo serán las obras por la construcción de una de las estaciones del teleférico del Parque Metropolitano.

El megacorte de Aguas Andinas empezará a las 20:00 horas de hoy, viernes 5 de septiembre.

¿Y cuándo terminará? Como fue señalado por la empresa, los trabajos finalizarán el domingo 7 de diciembre a las 09:00 de la mañana, vale decir, 37 horas después.

Estas son las zonas afectadas por el megacorte de agua

La interrupción de suministro afectará la totalidad de la comuna de Independencia, junto con zonas de Recoleta, Conchalí, Renca, Quinta Normal, Santiago y Providencia.

¿El perímetro? Los límites serán las calles Avenida Dorsal (al norte), Santa Isabel (al sur), Eliodoro Yáñez (oriente) y Capuolicán (poniente).

A raíz de este anuncio, la empresa también dio a conocer cuáles serán los puntos de abastecimiento:

Independencia:

Rivera esquina Adolfo Ibáñez

Rivera esquina Teniente Bisson

Baldomero Flores esquina El Pino

Estadio Juan Antonio Ríos

Vivaceta esquina San Luis

Alcalde German Domínguez esquina Salomón Sack

Fermín Vivaceta esquina Venecia

Huasco esquina Plaza Fidel Muñoz

Nueva Uno esquina Nueva de Matte

Reina María esquina Angol

Coronel Alvarado esquina Isidora Errazuriz

Padre Faustino Gazziero esquina Alfredo Guillermo Bravo

Fermín Vivaceta esquina Marcos Macuada

Pablo Urzúa esquina Adolfo Ossa

Carrión esquina Fermín Vivaceta

Guanaco esquina General Saavedra

Maruri esquina Plaza Central

Retiro esquina Escanilla

Barnechea esquina Pinto

Doctor Carlos Lorca Tobar frente N°920

Av. La Paz frente al N°482

Renca:

Juana Átala de Hirmas (Callejón)

Pedro Nolasco esquina Vidal José Manuel Borgoña

Juan Marín esquina Los Maquis (Plaza)

Los Aromos esquina Las Morenas (Sapu)

Enrique Campos esquina Victoria (Plaza)

Los Helechos esquina Las Siemprevivas

Las Margaritas esquina Punta del Este (Consultorio)

Las Margaritas Entre Los Clarines y Los Lirios (Colegio)

Balmaceda esquina Diagonal Poniente

Los Aromos esquina Pje. 12

Santiago:

Estados Unidos esquina Coronel Santiago Bueras

Victoria Subercaseaux esquina Rosal

Av. Vicuña Mackenna N° 97 (Frente a tercera Cía. de Bomberos)

Santa Isabel esquina Raulí

Lira esquina Curicó

Angamos esquina Santa Victoria

Recoleta:

Dorsal con Diagonal José María Caro

El Manzano con Buenos Aires

Gávila N°1980

Justicia Social N°255

Las Brisas N°680

Las Galaxias N°1210

Recoleta N°2774

Reina de Chile con Vicuña

Einstein con La Conquista

Av. Recoleta con México

Francisco Silva con Esteban Merello

Colo Colo con Unión Española

Bellavista con Av. Recoleta

Antonia López de Bello con Purísima

Camino el Carmen (Cancha el Indio)

Providencia:

El Arzobispo con Bellavista

Antonia López de Bello con Constitución

Bellavista con Carlos Walker Martínez

Conchalí: