Comienza hoy: A esta hora empieza el megacorte de agua que afectará a 7 comunas de Santiago por un día y medio - Chilevisión

La compañía Aguas Andinas informó cuáles serán las zonas afectadas, los horarios y puntos de abastecimiento.
Este viernes iniciará el megacorte de suministro anunciado por Aguas Andinas en Santiago, el que dejará sin servicio a siete comunas de la capital por más de 36 horas.
Como fue comunicado por la empresa, el motivo serán las obras por la construcción de una de las estaciones del teleférico del Parque Metropolitano.
El megacorte de Aguas Andinas empezará a las 20:00 horas de hoy, viernes 5 de septiembre.
¿Y cuándo terminará? Como fue señalado por la empresa, los trabajos finalizarán el domingo 7 de diciembre a las 09:00 de la mañana, vale decir, 37 horas después.
Estas son las zonas afectadas por el megacorte de agua
La interrupción de suministro afectará la totalidad de la comuna de Independencia, junto con zonas de Recoleta, Conchalí, Renca, Quinta Normal, Santiago y Providencia.
¿El perímetro? Los límites serán las calles Avenida Dorsal (al norte), Santa Isabel (al sur), Eliodoro Yáñez (oriente) y Capuolicán (poniente).
A raíz de este anuncio, la empresa también dio a conocer cuáles serán los puntos de abastecimiento:
Independencia:
- Rivera esquina Adolfo Ibáñez
- Rivera esquina Teniente Bisson
- Baldomero Flores esquina El Pino
- Estadio Juan Antonio Ríos
- Vivaceta esquina San Luis
- Alcalde German Domínguez esquina Salomón Sack
- Fermín Vivaceta esquina Venecia
- Huasco esquina Plaza Fidel Muñoz
- Nueva Uno esquina Nueva de Matte
- Reina María esquina Angol
- Coronel Alvarado esquina Isidora Errazuriz
- Padre Faustino Gazziero esquina Alfredo Guillermo Bravo
- Fermín Vivaceta esquina Marcos Macuada
- Pablo Urzúa esquina Adolfo Ossa
- Carrión esquina Fermín Vivaceta
- Guanaco esquina General Saavedra
- Maruri esquina Plaza Central
- Retiro esquina Escanilla
- Barnechea esquina Pinto
- Doctor Carlos Lorca Tobar frente N°920
- Av. La Paz frente al N°482
Renca:
- Juana Átala de Hirmas (Callejón)
- Pedro Nolasco esquina Vidal José Manuel Borgoña
- Juan Marín esquina Los Maquis (Plaza)
- Los Aromos esquina Las Morenas (Sapu)
- Enrique Campos esquina Victoria (Plaza)
- Los Helechos esquina Las Siemprevivas
- Las Margaritas esquina Punta del Este (Consultorio)
- Las Margaritas Entre Los Clarines y Los Lirios (Colegio)
- Balmaceda esquina Diagonal Poniente
- Los Aromos esquina Pje. 12
Santiago:
- Estados Unidos esquina Coronel Santiago Bueras
- Victoria Subercaseaux esquina Rosal
- Av. Vicuña Mackenna N° 97 (Frente a tercera Cía. de Bomberos)
- Santa Isabel esquina Raulí
- Lira esquina Curicó
- Angamos esquina Santa Victoria
Recoleta:
- Dorsal con Diagonal José María Caro
- El Manzano con Buenos Aires
- Gávila N°1980
- Justicia Social N°255
- Las Brisas N°680
- Las Galaxias N°1210
- Recoleta N°2774
- Reina de Chile con Vicuña
- Einstein con La Conquista
- Av. Recoleta con México
- Francisco Silva con Esteban Merello
- Colo Colo con Unión Española
- Bellavista con Av. Recoleta
- Antonia López de Bello con Purísima
- Camino el Carmen (Cancha el Indio)
Providencia:
- El Arzobispo con Bellavista
- Antonia López de Bello con Constitución
- Bellavista con Carlos Walker Martínez
Conchalí:
- Av. Independencia 3499
- Teniente Yavar con Barón de Juras Reales
- Av. Dorsal N°1495
- Guanaco con Dorsal
- Santa Inés con Barón de Juras Reales
- Vivaceta con El Olivo
- Nueva Monterrey con Nueva Monterrey