 Estas son las 8 comunas que sufrirán corte de luz programado el viernes 14 de noviembre - Chilevisión
13/11/2025 11:55

Estas son las 8 comunas que sufrirán corte de luz programado el viernes 14 de noviembre

Las interrupciones de suministro se prolongarán por varias horas en las comunas de Las Condes, Santiago, La Reina, Estación Central, Cerrillos, Pedro Aguirre Cerda, San Joaquín y Peñalolén.

Publicado por CHV Noticias

Enel anunció recientemente cuáles serán las comunas que este viernes 14 de noviembre sufrirán corte de luz en Santiago.

Recordemos que la empresa a cargo del suministro eléctrico lleva a cabo trabajos programados casi todos los días, con el fin de mejorar la calidad del servicio.

Este viernes, las interrupciones se prolongarán por varias horas en las comunas de Las Condes, Santiago, La Reina, Estación Central, Cerrillos, Pedro Aguirre Cerda, San Joaquín y Peñalolén.

Estas son las 8 comunas afectadas por corte de luz en Santiago el viernes 14 de noviembre

  • Las Condes. Viernes 14 de noviembre desde las 10:00 hasta las 16:00 horas. 

  • Santiago. Viernes 14 de noviembre desde las 10:30 hasta las 16:30 horas. 

  • La Reina. Viernes 14 de noviembre desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

  • Santiago. Viernes 14 de noviembre desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

  • Estación Central. Viernes 14 de noviembre desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

  • Cerrillos. Viernes 14 de noviembre desde las 10:00 hasta las 13:00 horas.

  • Pedro Aguirre Cerda. Viernes 14 de noviembre desde las 15:00 hasta las 18:00 horas.

  • San Miguel. Viernes 14 de noviembre desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

  • Pedro Aguirre Cerda. Viernes 14 de noviembre desde las 09:30 hasta las 15:30 horas.

  • San Joaquín. Viernes 14 de noviembre desde las 10:30 hasta las 17:00 horas.

  • Peñalolén. Viernes 14 de noviembre desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

