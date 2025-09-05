Ocho comunas de Santiago sufrirán corte de luz este fin de semana - Chilevisión

La compañía anunció que la interrupción del suministro de electricidad se deberá a trabajos de mejoramiento en las zonas afectadas.
Enel, la empresa encargada de distribuir la electricidad en Santiago, publicó que este sábado 6 y domingo 7 de septiembre habrá cortes del suministro en 11 sectores de la región Metropolitana.
Las interrupciones se producen por trabajos programados que llevará a cabo la compañía para mejorar el servicio en gran parte de la capital.
En total, serán ocho las comunas que sufrirán cortes de luz:
Pudahuel: sábado 6 de septiembre desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
La Florida: sábado 6 de septiembre desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.
Macul: sábado 6 de septiembre desde 9:30 hasta las 15:30 horas.
Macul: sábado 6 de septiembre desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.
Providencia: sábado 6 de septiembre desde las 11:00 hasta las 14:00.
Conchalí: sábado 6 de septiembre desde las 10:30 hasta 16:30.
Conchalí: sábado 6 de septiembre desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
Independencia: sábado 6 de septiembre desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.
Lampa: sábado 6 de septiembre desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
Maipú: domingo 7 de septiembre desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.
Maipú: domingo 7 de septiembre desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.