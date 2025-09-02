16 sectores de Santiago sufrirán corte de luz el miércoles 3 de septiembre - Chilevisión

La compañía anunció que la interrupción del suministro eléctrico se debe a trabajos en las zonas afectadas.

Enel, la empresa encargada de la distribución de electricidad en Santiago, informó que este miércoles 3 de septiembre habrá importantes cortes de luz.

Las interrupciones se enmarcan en una serie de trabajos que llevará a cabo la compañía para mejorar la calidad del servicio.

En total, serán once las comunas que sufrirán cortes de luz: Vitacura, Providencia, Recoleta, Conchalí, Estación Central, Santiago, La Cisterna, San Miguel, Pudahuel, Colina y La Florida.

Corte de luz en once comunas de Santiago para este miércoles 3 de septiembre

Vitacura. Miércoles 3 de septiembre desde las 15:30 hasta las 16:30 horas.

Vitacura. Miércoles 3 de septiembre desde las 11:30 hasta las 12:30 horas.

Vitacura. Miércoles 3 de septiembre desde las 14:00 hasta las 15:00 horas.

Vitacura. Miércoles 3 de septiembre desde las 11:00 hasta las 18:00 horas.

Vitacura. Miércoles 3 de septiembre desde las 09:30 hasta las 10:30 horas.

Providencia. Miércoles 3 de septiembre desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Recoleta. Miércoles 3 de septiembre desde las 10:00 hasta las 13:00 horas.

Recoleta. Miércoles 3 de septiembre desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Conchalí (solo figura abajo). Miércoles 3 de septiembre desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Estación Central. Miércoles 3 de septiembre desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

Santiago. Miércoles 3 de septiembre desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

La Cisterna. Miércoles 3 de septiembre desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

San Miguel. Miércoles 3 de septiembre desde las 10:00 hasta las 13:00 horas.

La Florida. Miércoles 3 de septiembre desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Colina. Miércoles 3 de septiembre desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Pudahuel. Miércoles 3 de septiembre desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

¿Dudas sobre algún sector específico? En el sitio web de Enel (clic aquí), consultar si hay cortes de luz en una dirección específica en el buscador.