10 comunas de Santiago sufrirán corte de luz este fin de semana: Revisa áreas afectadas y horarios - Chilevisión

Se trata de interrupciones programadas por Enel con el objetivo de mejorar la calidad del servicio en la capital. A continuación, revisa las áreas específicas afectadas y sus horarios.

Enel, empresa encargada del suministro eléctrico en la zona central del país, anunció que habrá corte de luz durante este fin de semana en varias comunas de Santiago.

De acuerdo a lo informado por la compañía a través de su plataforma, las comunas afectadas serán Vitacura, Pudahuel, Providencia, Lo Prado, Santiago, La Reina, Ñuñoa y San Joaquín (sábado 29) y Conchalí y Pedro Aguirre Cerda (domingo 30).

Advierten que 10 comunas tendrán corte de luz en Santiago este fin de semana

Sábado 29 de noviembre

Vitacura. Sábado 29 de noviembre desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Vitacura. Sábado 29 de noviembre desde las 11:30 hasta las 17:30 horas.

Pudahuel. Sábado 29 de noviembre desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Providencia. Sábado 29 de noviembre desde las 15:00 hasta las 18:00 horas.

Providencia. Sábado 29 de noviembre desde las 10:00 hasta las 14:00 horas.

Lo Prado. Sábado 29 de noviembre desde las 14:00 hasta las 16:00 horas.

Santiago. Sábado 29 de noviembre desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

La Reina. Sábado 29 de noviembre desde las 10:30 hasta las 17:30 horas.

Ñuñoa. Sábado 29 de noviembre desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

San Joaquín. Sábado 29 de noviembre desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

Domingo 30 de noviembre

Conchalí. Domingo 30 de noviembre de 2025 desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.