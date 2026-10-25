10 comunas afectadas: Enel anuncia cortes de luz por hasta 8 horas para este lunes 26 de octubre

Revisa a continuación las zonas en que habrán cortes del suministro eléctrico y cuánto durará cada uno.

Enel anunció que diez comunas de la región Metropolitana tendrán interrupciones en el suministro eléctrico durante la jornada de este lunes 26 de octubre.

De acuerdo con la empresa, dichos cortes de luz se podrían extender por hasta 8 horas y se deben a trabajos en terreno que han sido programados para mejorar la calidad del servicio.

La situación afectará concretamente a las comunas de: Quilicura, Providencia, Cerro Navia, Ñuñoa, Peñalolén, Estación Central, Pudahuel, San Joaquín, La Granja y La Florida.





Corte de luz en 10 comunas de la RM: Estas son las áreas afectadas

Quilicura: Entre las 11:00 y las 17 horas.

Providencia: Entre las 10:30 y las 16:30 horas.

Cerro Navia: Entre las 11:00 y las 17:00 horas.

Ñuñoa: Entre las 10:00 y las 18:00 horas.

Peñalolén: Entre las 10:00 y las 17:00 horas.

Estación Central: Entre las 10:30 y las 16:30 horas.

Pudahuel: Entre las 10:00 y las 16:00 horas.

San Joaquín: Entre las 09:30 y las 15:30 horas.

La Granja: Entre las 10:30 y las 17:30 horas.