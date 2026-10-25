Fran Virgilio comparte dura reflexión tras infidelidad de Karol Lucero: “Eso habla de sus valores, no de tu valor”

La influencer aseguró que hay “gente de mier… que actúa como tal”, por lo que ella no tiene por qué hacer una retroalimentación de qué hizo mal en su relación.

Francisca Virgilio compartió a través de redes sociales una potente reflexión sobre la infidelidad de su exmarido, Karol Lucero, con la DJ Isi Glock.

Luego de abrir una caja de preguntas, la influencer le respondió a una seguidora si es que ella esperaba que la engañaran durante su matrimonio, a lo que Fran no tuvo pelos en la lengua para responder.

La respuesta de Fran Virgilio sobre infidelidad de Karol Lucero

“¿Esperabas una infidelidad? siendo una mujer tan linda, no tan solo físicamente, si eres power“, cuestionó una internauta a Virgilio, por lo que ella aprovechó la oportunidad para reflexionar al respecto.





“Gracias por cómo me ves“, partió diciendo la creadora de contenido en sus historias de Instagram, mientras se mostraba comiendo.

Respecto a la consulta, indicó: “Que alguien te traicione no significa que te faltaba algo, que no eras suficiente o que había ‘alguien mejor’, significa que esa persona decidió mentirte y traicionar tu confianza, eso habla de sus valores, no de tu valor”.

“A veces uno se queda buscando qué hizo mal, cuando simplemente hay gente de mier… que actúa como tal. No tienes que convertir lo que otro te hizo en un defecto tuyo”, enfatizó a modo de cierre, sin dar más tiempo al tema.

Revisa aquí la historia de Fran Virgilio: