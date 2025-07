VIDEO | Carlos Villagrán interpreta a Quico a sus 81 años y divide a usuarios en redes - Chilevisión

A sus 81 años, el comediante mexicano Carlos Villagrán volvió a interpretar a Quico, su recordado personaje de El Chavo del 8.

El actor se presentó recientemente en un circo en la ciudad de Callao, en Perú. Sin embargo, registros viralizados en redes sociales han causado preocupación y división entre los usuarios.

En las imágenes, se observa al hombre bailando y hablándole al público. “Estoy contento de volver a Lima. Y si vuelvo a Perú es porque los peruanos me aman y me piden volver”, expresó ante el público, según consignó el medio Infobae.

El día que Carlos Villagrán anunció su retiro de "Quico"

Tras esta reaparición en público, los cibernautas también recordaron cuando Villagrán anunció que dejaría de darle vida a su icónico personaje.

“Llegó el momento de decirle adiós a la gente, adiós a todo el mundo. Por mi edad, por respeto a mí, por respeto a la gente, por respeto a todo el mundo. Tengo la edad para retirarme”, señaló Villagrán en 2023.

Esta vuelta a los escenarios ocurre justo en medio de la polémica tras el estreno de la serie "Chespirito: Sin querer queriendo", donde muestra lados desconocidos de la historia de Roberto Gómez Bolaños y sus excompañeros de elenco.

Al respecto, Carlos sostuvo en una reciente conferencia de prensa que “no es asunto mío, no tengo tema, no contesto ese tipo de preguntas. Yo ya hice mi trabajo, ustedes vieron mi trabajo como Carlos Villagrán, ahí está mi trabajo, ustedes me pueden juzgar”.