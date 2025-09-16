 “¡Qué les pasa!”: Juan Pablo Álvarez estalló ante despectivos comentarios sobre su apariencia - Chilevisión
"Había sido engañada...": El testimonio de azafata detenida en Nueva Zelanda por transporte de droga "De puño y letra": Pdte. Boric dedicó décimas a Chile en inauguración de fondas del Parque O'Higgins "Estoy shockeado": El relato del padre de hermanos que murieron electrocutados en Licán Ray "Inhumano lo que hicieron": Habla hermano tras vuelco en caso de joven fallecido en mall en La Florida VIDEO | Con beso final: El pie de cueca del pdte. Boric y Paula Carrasco en fondas del Parque O'Higgins
16/09/2025 20:10

“¡Qué les pasa!”: Juan Pablo Álvarez estalló ante despectivos comentarios sobre su apariencia

A través de TikTok, el "exrecluta" de Pelotón respondió a una usuaria que comentó uno de sus últimos videos. "Hay algunos trabajos que son cochinos", arremetió Álvarez.

Publicado por CHV Noticias

Juan Pablo Álvarez, el recordado exparticipante de Pelotón, explotó en redes sociales al recibir un fuerte comentario sobre su apariencia y vestimenta.

A través de TikTok, Álvarez respondió a una usuaria que comentó uno de sus últimos videos, donde aparece cantando un hit de Juanes durante su trabajo.

"Amigo la presentación personal, póngale un poquito más", escribió la mujer.

El descargo de Juan Pablo Álvarez

Juan Pablo aclaró que, si bien este comentario en particular "no es ofensivo", derivó en que otros usuarios manifestaran la misma opinión con palabras muy hirientes.

"Que la presentación, que la barba, que el pelo, que la guata... ¡Hue..., dejen de fijarse en las personas! ¡Qué les pasa! Critican y no apoyan", partió diciendo.

Luego, afirmó: "Tengo más de 400 comentarios, la mayoría son bacanes y doy las gracias por eso, pero los que no son tan bacanes tienen que entender una cosa: Yo estaba limpiando cajas con tierra, ¿qué quieren? ¿Que me bañe cada 10 minutos?".

"Hay algunos trabajos que son cochinos. Por ahí un caballero dijo 'yo soy mecánico y no ando así de sucio'. Seguro que cuando cambias el aceite de un auto, se lo cambias con terno", apuntó.

El recordado "recluta" explicó que "hay trabajos en los que uno se ensucia y hay otros que no. Eso no quiere decir que uno ande desaseado o no, así que, por favor, dejen de ver esas cosas en la gente".

