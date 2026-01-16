 “Nunca había sentido tanta maldad”: Julio Iglesias se pronuncia tras conocerse denuncias de agresión sexual - Chilevisión
16/01/2026 16:07

“Nunca había sentido tanta maldad”: Julio Iglesias se pronuncia tras conocerse denuncias de agresión sexual

El intérprete de 82 años se refirió a las acusaciones conocidas durante la semana y reafirmó su inocencia.

Por primera vez, Julio Iglesias se refirió en profundidad a las denuncias por agresión sexual presentadas por dos extrabajadoras.

Hace pocos días, una investigación publicada por el medio elDiario.es —que recogió testimonios de excolaboradores— acusó al músico de tocamientos indebidos y tratos degradantes.

Mediante un comunicado, el intérprete de 82 años respondió, negando tajantemente "haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer".

A través del escrito difundido en redes sociales, Iglesias afirmó que las acusaciones "son absolutamente falsas y me causan una gran tristeza".

"Nunca había sentido tanta maldad, pero aún me quedan fuerzas para que la gente conozca toda la verdad y defender mi dignidad ante un agravio tan grave", escribió.

Finalmente, agradeció el apoyo de sus cercanos: "No puedo olvidarme de tantas y tantas personas queridísimas que me han mandado mensajes de cariño y lealtad; he sentido mucho consuelo en ellas".

Aunque aún no hay confirmación oficial, es probable que el caso —surgido tras una investigación periodística— llegue a tribunales. Allí, sería turno de la Fiscalía de la Audiencia Nacional de España de evaluar los antecedentes y eventuales acciones legales. 

