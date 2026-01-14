 VIDEO | Revelan los testimonios de las denunciantes de Julio Iglesias por agresión sexual: “Fue muy doloroso” - Chilevisión
14/01/2026 12:26

VIDEO | Revelan los testimonios de las denunciantes de Julio Iglesias por agresión sexual: “Fue muy doloroso”

Dos mujeres que trabajaron en las mansiones del cantante, lo acusaron por agresión sexual. Los relatos fueron compartidos a CHV Noticias.

Publicado por CHV Noticias

Julio Iglesias fue denunciado por agresión sexual por dos extrabajadoras de sus mansiones en República Domicana y Bahamas y ahora se dieron a conocer sus testimonios.

Investigadores de los medios El Diario.es y N+ Univisión recopilaron declaraciones durante 3 años, entre esos, los de ellas y de otros 15 exempleados del cantante.

Las identificaciones de las mujeres se encuentran protegidas, pues sus relatos fueron grabados y compartidos con sus voces y nombres modificados, además de que se aseguraron de no mostrar sus rostros. 

¿Qué dicen los testimonios?

Uno de los testimonios es de una joven dominicana que realizaba el servicio doméstico y comentó que vivía en profundo aislamiento. "Yo le decía que no quería eso y él 'no, es que te va a a gustar'. Y yo, 'no, señor no quiero'", declaró. 

"Para mí fue muy doloroso, le decía 'por favor, para'. También en esos momentos me bofeataba la cara con muchísima fuerza", agregó afectada.

El otro relato es de una fisioterapeuta, a quien el cantante le habría prometido "cambiarle la vida" al contratarla. "Incrédula, dije que sí. Y vaya que me cambió la vida. Pero nunca imaginé de la manera en que sería", mencionó la mujer. 

La denunciante dominica además, expresó su preocupación por posibles trabajadores actuales de las mansiones, que podrían estar pasando por lo mismo. 

"Quiero mandarles un mensaje a las chicas que están ahí adentro, que piensan que no tienen salida. Me gustaría darles fuerza y decirles que sí pueden, que no es su culpa lo que está pasando. Es de él. Las está utilizando a su antojo", cerró.

