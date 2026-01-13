Impacto en España: Dos exempleadas acusan a Julio Iglesias de humillaciones y agresiones sexuales - Chilevisión

Una extensa investigación desarrollada durante tres años contactó a 15 extrabajadores del cantante en Republica Dominicana y Bahamas. Dos de ellas acusan agresiones y humillaciones laborales sistemáticas.

Dos mujeres que trabajaron para Julio Iglesias denunciaron presuntos episodios de acoso y agresiones sexuales en 2021 por parte del cantante en sus residencias ubicadas en República Dominicana y Bahamas.

Las acusaciones fueron reveladas en una extensa investigación realizada por dos medios, Univisión Noticias en Estados Unidos y elDiario.es de España, los cuales aseguraron que "no hemos dado este paso sin estar muy seguros de que podemos defender nuestra información".

Las dos denunciantes prefirieron resguardar su identidad: Una de ellas es dominicana y fue identificada como Rebeca, quien era empleada del hogar. La segunda es venezolana, fue identificada como Laura y era fisioterapeuta.

Según señalaron los dos medios, ambas entregaron documentos laborales, fotografías, grabaciones, mensajes de WhatsApp, registros de llamadas y solicitudes de permisos migratorios de Julio Iglesias al Gobierno de España, de Bahamas y de República Dominicana.

En sus relatos, las empleadas mencionan agresiones sexuales como penetraciones sin consentimiento, cachetadas, vejaciones y humillaciones laborales sistemáticas a ellas y a otras empleadas.

En su testimonio, Rebeca aseguró que estaban obligadas a someterse a pruebas médicas como revisiones ginecológicas, pruebas de embarazo y exámenes para detectar enfermedades de transmisión sexual, como VIH.

Los detalles de "la casita del terror" de Julio Iglesias

De acuerdo a lo expresado por Laura, fue el propio artista quien la contactó para darle el trabajo. “Él me dice ‘te habla Julio Iglesias, ‘¿estás lista para que te cambie la vida?’, le dije que sí... y vaya que me cambió la vida, pero nunca imaginé de la manera que sería”, recordó.

Entre los supuestos abusos que sufrió, relató: "Me cogía como desarmada, sabes, o sea, me llamaba ‘ven, acércate’, yo me acercaba ‘qué sucede’ y me cogía los senos, una vez me agarró durísimo así por la cabeza y me metió la lengua".

La mujer, que tenía 28 años cuando comenzó a trabajar con Iglesias, indicó que el último día que trabajó para el cantante fue presionada para participar en un trío, algo a lo que ella se negó.

También aseguró que el cantante la trataba con insultos y le decía que era una vergüenza para la profesión, acosándola además con preguntas sobre su vida íntima.

La otra denunciante, Rebeca, en la investigación se refirió a la residencia en Punta Cana, en República Dominicana, como "la casita del terror", según lee en elDiario.es.