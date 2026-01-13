 Impacto en España: Dos exempleadas acusan a Julio Iglesias de humillaciones y agresiones sexuales - Chilevisión
Minuto a minuto
Polémica por música en trenes: ¿Qué dice el Metro de Santiago de los cantantes? Rifles, cuchillos y un detenido: Investigan hallazgo de arsenal de armas en municipio de San Ramón Constanza Martínez, presidenta del FA, por absolución de Claudio Crespo: “Consagra la impunidad” VIDEO | Gritos y empujones: Tensión en Centro de Justicia tras absolución de Claudio Crespo Gustavo Gatica tras absolución de Crespo: “No quería morirme sin sabe quién fue la persona que me disparó”
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
13/01/2026 13:34

Impacto en España: Dos exempleadas acusan a Julio Iglesias de humillaciones y agresiones sexuales

Una extensa investigación desarrollada durante tres años contactó a 15 extrabajadores del cantante en Republica Dominicana y Bahamas. Dos de ellas acusan agresiones y humillaciones laborales sistemáticas.

Publicado por Sebastián Leyton Ojeda

Dos mujeres que trabajaron para Julio Iglesias denunciaron presuntos episodios de acoso y agresiones sexuales en 2021 por parte del cantante en sus residencias ubicadas en República Dominicana y Bahamas.

Las acusaciones fueron reveladas en una extensa investigación realizada por dos medios, Univisión Noticias en Estados Unidos y elDiario.es de España, los cuales aseguraron que "no hemos dado este paso sin estar muy seguros de que podemos defender nuestra información".

Las dos denunciantes prefirieron resguardar su identidad: Una de ellas es dominicana y fue identificada como Rebeca, quien era empleada del hogar. La segunda es venezolana, fue identificada como Laura y era fisioterapeuta.

Según señalaron los dos medios, ambas entregaron documentos laborales, fotografías, grabaciones, mensajes de WhatsApp, registros de llamadas y solicitudes de permisos migratorios de Julio Iglesias al Gobierno de España, de Bahamas y de República Dominicana.

En sus relatos, las empleadas mencionan agresiones sexuales como penetraciones sin consentimiento, cachetadas, vejaciones y humillaciones laborales sistemáticas a ellas y a otras empleadas.

En su testimonio, Rebeca aseguró que estaban obligadas a someterse a pruebas médicas como revisiones ginecológicas, pruebas de embarazo y exámenes para detectar enfermedades de transmisión sexual, como VIH.

Los detalles de "la casita del terror" de Julio Iglesias

De acuerdo a lo expresado por Laura, fue el propio artista quien la contactó para darle el trabajo. “Él me dice ‘te habla Julio Iglesias, ‘¿estás lista para que te cambie la vida?’, le dije que sí... y vaya que me cambió la vida, pero nunca imaginé de la manera que sería”, recordó.

Entre los supuestos abusos que sufrió, relató: "Me cogía como desarmada, sabes, o sea, me llamaba ‘ven, acércate’, yo me acercaba ‘qué sucede’ y me cogía los senos, una vez me agarró durísimo así por la cabeza y me metió la lengua".

La mujer, que tenía 28 años cuando comenzó a trabajar con Iglesias, indicó que el último día que trabajó para el cantante fue presionada para participar en un trío, algo a lo que ella se negó.

También aseguró que el cantante la trataba con insultos y le decía que era una vergüenza para la profesión, acosándola además con preguntas sobre su vida íntima.

La otra denunciante, Rebeca, en la investigación se refirió a la residencia en Punta Cana, en República Dominicana, como "la casita del terror", según lee en elDiario.es.

Publicidad

Destacamos

Noticias

“Sé que podía hacer historia”: El profesor de Mulchén que cambió la vida de estudiante tras la PAES 2025

Lo último

Lo más visto

Amigos de Naya Fácil advierten motivos de su desaparición de redes en Egipto: “Los hombres la tratan...”

David Montoya y Tomás Printemps, conductores de La Previa de Fiebre de Baile, respondieron a la preocupación de algunos usuarios después que las últimas publicaciones de la influencer.

13/01/2026

Aferrados a un tronco: Detallan rescate de Paula Narváez y su familia tras accidente en kayak

La embajadora de Chile en Naciones Unidas vivió minutos de angustia tras sufrir un accidente en el río Maullín. Bomberos usaron dron térmico para ubicarlos y rescatarlos con vida.

13/01/2026

EXCLUSIVA | “Está afectada”: Actualizan paradero y estado de salud de Naya Fácil tras ausencia en redes sociales

Tomás Printemps, mejor amigo de Naya Fácil e integrante de The Ellas Show entregó todos los detalles sobre lo que ocurre con la influencer.

12/01/2026

“La estaba viendo morir”: Habla hija de mujer que murió tras cirugía de cadera en Hospital San Borja

CHV Noticias reconstruyó la historia de Gema Esparza, una mujer que ingresó al hospital para una cirugía de cadera y terminó falleciendo a los días de la cirugía. La investigación llegó al Ministerio Público, que investiga una denuncia por posible negligencia médica.

12/01/2026