Una final al rojo vivo: El momento en que Carolina Soto se enteró que ganó Top Chef VIP - Chilevisión

La cantante llegó a la instancia final con Mafe Bertero y Ricardo Fernández, quienes también se lucieron con sus preparaciones.

Carolina Soto vivió con gran expectación la final de Top Chef VIP. A través de redes sociales, amigos compartieron el momento en que la cantante se convirtió en la ganadora.

La artista llegó a la última gala con Mafe Bertero y Ricardo Fernández. Si bien los tres se lucieron con sus preparaciones, el jurado eligió a Soto como la merecedora del premio.

La exparticipante de Rojo organizó una junta en su casa, a la que asistieron familiares y amigos, entre ellos su excompañero de programa Dani Ride, quien publicó el momento exacto en que Carolina se enteró del triunfo.

En las imágenes se observa la emoción de la cantante al escuchar su nombre, siendo contenida por los asistentes. "Te amo tanto @carosotooficial, siempre mi ganadora", escribió Dani en la publicación.

El triunfo de Carolina Soto en Top Chef VIP

Inspirada en sus padres, Carolina Soto armó tres platos que encantaron al paladar de los chefs Fernanda Fuentes, Sergi Arola y Benjamín Nast.

“Estoy en shock, no lo puedo creer. Fue un momento muy especial. Mis compañeros lo hicieron increíble”, confesó la cantante al react de Top Chef VIP.

De esta manera, Carolina se llevó los $20 millones del premio y un auto cero kilómetro. Además, se suma al podio de ganadoras junto a Belén Mora (1° temporada) y Javiera Acevedo (2° temporada).

