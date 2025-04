“Fue una ordinaria”: Dani Ride desclasificó supuesto desaire de Angélica Castro en Gala de Viña - Chilevisión

El cantante que participó en la competencia internacional del certamen con su canción Infernodaga aseguró que la actriz le hizo "la desconocida" y acusó una fea actitud antes de la alfombra roja.

A poco más de un mes del término del certamen, el cantante chileno Dani Ride evaluó su participación en el Festival de Viña del Mar, donde formó parte de la Competencia Internacional con la canción Infernodaga.

En concreto, el artista abordó su desfile por la Gala del evento musical, la cual desató fuertes críticas por su organización y a las que él se sumó al comentar un desconocido episodio que involucra a una figura del espectáculo nacional.

"Todos estaban desesperados por pasar (a la alfombra roja)", comenzó diciendo, en alusión al caótico tras bambalinas. "Angélica Castro fue una de ellas, que de verdad fue terrible", reveló.

De acuerdo con el relato que entregó a Carla Jara, la actriz obstaculizó el paso a él y a los demás cantantes de la competencia con el objetivo de que no pasaran antes que ella.

"No me abrió paso, estaba con su celular y el productor me decía: 'Dani, pasa, pasa'. Y yo decía: 'permiso, permiso, hola, me puedes dar permiso' y ella seguía así y me escuchaba, si me tenía a esto (de distancia)'". recordó.

El intérprete contó que insistó a la comunicadora y, en respuesta, obtuvo un desaire: "Yo le volvía a decir 'permiso me dejas pasar' y me mira así como de arriba abajo y yo por dentro: 'qué se cree esta hue...'", dijo en el programa Entre amigas y copas.

Dani Ride por Angélica Castro: "Fue una ordinaria"

La polémica no quedó ahí y Dani Ride aseguró que Castro se volteó para hablar con una persona, a quien habría dicho: "Por qué dejan pasar a gente que nadie conoce".

Finalmente, sostuvo que los participantes de la competencia "nunca entorpecimos el paso de nadie, no tuvimos ningún atado. La verdad es que me molestó mucho, fue una ordinaria honestamente, perdón que lo diga así".