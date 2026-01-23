 “Han sido días súper duros”: Diana Bolocco reaparece en medio de luto tras la partida de su mamá - Chilevisión
23/01/2026 08:40

“Han sido días súper duros”: Diana Bolocco reaparece en medio de luto tras la partida de su mamá

La animadora de Fiebre de Baile agradeció las muestras de cariño durante este complejo momento familiar. "Yo pensé que estaba más preparada, pero no", expresó.

Publicado por Cristóbal Galleguillos

Diana Bolocco reapareció en redes sociales tras el fallecimiento de su madre, Rose Marie Fonck, tras complicaciones de salud debido a un cáncer.

A través de historias en Instagram, la animadora de televisión volvió a comunicarse con sus seguidores en medio de su difícil momento familiar.

"Sé que he estado desaparecida de todo, de mi trabajo, de las redes, de todo, y probablemente muchos de ustedes saben por qué", partió diciendo.

Luego, reconoció que "han sido días súper duros por la partida de mi mamá. Yo pensé que estaba más preparada, pero no".

"He estado viviendo mi duelo, acompañando a mi papá y a mi familia, y también dejándome acompañar por mi familia, por mis amigos", agregó.

Diana Bolocco reapareció en redes tras la partida de su madre

La animadora de Fiebre de Baile agradeció las muestras de cariño, tanto de personas desconocidas en la calle como también en redes sociales.

Asimismo, envió un mensaje a los afectados por los incendios forestales en las regiones de Ñuble y Biobío. "Un abrazo gigante, se están organizando un montón de campañas de las que yo también voy a ser parte de alguna manera", señaló.

Por otra parte, agradeció a sus compañeros de trabajo mientras se mantiene alejada de las pantallas.

"Gracias a mi canal, Chilevisión, que me obligó a tomarme estos días y que me han ayudado muchísimo porque cuando uno está viviendo un momento doloroso, lo ideal es parar un poquito y vivir la pena", expresó.

"Agradecer a mis queridísimos compañeros y amigos de trabajo, que han estado en todas: Mi equipo hermoso de Fiebre de Baile, de PH, del Festival de Las Condes", añadió.

Incluso, tuvo palabras para quienes la han reemplazado en la conducción del estelar, Emilia Daiber y Juan Pablo Queraltó, como también a los periodistas Gino Costa y Jaime Figueroa, quienes han tomado el rol del backstage.

