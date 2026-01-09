¿Vas a ver a Bad Bunny en Chile? Revisa aquí el acceso que te corresponde según tu entrada - Chilevisión

Este viernes se realiza el primero de los conciertos de Bad Bunny en Chile. Revisa aquí por qué calle debes ingresar según tu entrada para evitar filas y confusiones.

Este viernes se realiza el primero de los conciertos de Bad Bunny en Chile, uno de los eventos musicales más esperados del año, y miles de fanáticos ya se preparan para llegar al recinto. En ese contexto, la organización del show definió accesos oficiales por avenida según el tipo de entrada, con el objetivo de ordenar el ingreso y facilitar el flujo de público durante la jornada.

Revisar con anticipación por dónde debes ingresar es clave para evitar filas innecesarias, confusiones y pérdida de tiempo en los controles, especialmente considerando la alta convocatoria que se espera desde temprano.

Los accesos estarán divididos principalmente por Avenida Pedro de Valdivia, Avenida Marathon y Avenida Grecia, dependiendo de la ubicación de tu ticket.

Accesos por Avenida Pedro de Valdivia

Por Av. Pedro de Valdivia deben ingresar quienes tengan entradas para los sectores más cercanos al escenario y zonas preferenciales:

Los Vecinos

Stage A

Stage B

PIT DTMF Izquierdo

Baile Inolvidable

NuevaYol (Andes)

270° Andes

Accesos por Avenida Marathon

Este sector concentra los ingresos para zonas Pacífico y parte de los sectores PIT.

Por Av. Marathon deben entrar los asistentes con entradas para:

PIT DTMF Derecho

Baile inolvidable

Pacífico Medio

Pacífico Alto

Pacífico Bajo

Velda (Pacífico Lateral)

270° Pacífico

Movilidad reducida

Accesos por Avenida Grecia

En este costado se ubican los accesos para cancha general, galería y parte del sector Andes.

Por Av. Grecia deben ingresar quienes tengan tickets para:

Weltita (Cancha General)

Voy a llevarte pa PR (Galería)

NuevaYol (Andes)

Recomendaciones para la jornada de hoy y los próximos shows

Llega con anticipación : al tratarse del primer concierto, se espera alta afluencia desde temprano.

Revisa tu entrada digital o física antes de salir para confirmar tu sector.

Considera posibles cortes y desvíos de tránsito en el entorno de Pedro de Valdivia, Marathon y Grecia.

Sigue siempre las indicaciones del personal de seguridad y producción.

El concierto de este viernes marca el inicio de una serie de presentaciones de Bad Bunny en Chile, por lo que tener claro tu acceso desde hoy es clave para vivir la experiencia sin contratiempos.