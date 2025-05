“Vamos muy lento”: Daniela Colett, ex de Eduardo Vargas, presentó a su nueva pareja - Chilevisión

La modelo brasileña contó detalles del nuevo romance que la tiene entusiasmada y habló sobre sus expectativas en esta nueva relación.

Daniela Colett, exesposa de Eduardo Vargas, sorprendió al revelar que volvió a encontrar el amor tras su separación con el futbolista.

Cabe recordar que la brasilera y el seleccionado nacional anunciaron su quiebre a mediados de 2021. Tiempo después él se volvió a casar y ella estuvo ligada al chico reality Luis Mateucci, pero el coqueteo no prosperó.

Sin embargo, en los últimos meses la modelo rompió su soltería y se atrevió a comenzar una nueva relación.

“Al principio me quedé unos meses sola para entender todo lo que estaba pasando, pero nunca me cerré al amor. Yo soy una mujer fría, pero cuando me entrego soy muy romántica y siempre estoy dispuesta a vivir el amor. No por separarme iba a perder el romanticismo”, confesó a LUN.

Daniela Colett presentó a su nueva pareja

Daniela Colett contó que su actual pareja se llama Kelvin y es un brasileño de 30 años con quien empezó a salir de manera romántica en marzo de este año.

Eso sí, es una relación a distancia ya que él vive en Río de Janeiro y ella en Santa Caterina “así que vamos muy lento. Estoy abierta a vivir esta relación sin prisa. La idea es encontrar a alguien que venga a sumar”.

“Soy muy alfa, pero quiero serlo en mi casa, con mis hijos, con mi trabajo, cuando salga con alguien quiero que sea más alfa que yo. Con eso no quiero decir que quiero que se imponga, sino a sentirme segura y confortable con esa persona. Yo quiero que no me pregunte dónde salimos a cenar, ni a qué hora, sino que me lleve nomás y hasta ahora Kelvin se ha preocupado de eso”, explicó.