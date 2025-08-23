“Se paró y se fue”: Pablo Herrera protagonizó fuerte altercado en podcast de Juan Falcón - Chilevisión

El conductor del espacio de farándula señaló que incluso Juan Falcón se sorprendió con la reacción de Pablo Herrera, quien aparentemente se molestó tras recibir una pregunta vinculada al ámbito político.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

"L a invitación no es solo a él como cantante"

Posteriormente, Falcón habló con Página 7, donde afirmó que la entrevista no verá la luz a menos que Herrera otorgue su autorización para su difusión.

Respecto a lo sucedido, el intérprete detalló que el cantante acudió a su hogar para participar en la grabación de un proyecto destinado a su canal de YouTube.

No obstante, la charla se habría tensionado luego de que Juan Falcón le realizara a Pablo Herrera una pregunta relacionada con la política.

El actor explicó que "le pregunté sin cuestionar sobre sus declaraciones que todo el mundo conoce, y parece que Pablo, cuando lo invité al programa, pensó que era como el de Viñuela con la Paty, al que uno va a reírse, pero esta era una entrevista de todo".

"Pablo tiene que entender que la invitación no es solo a él como cantante, sino que por él que está entrando a la política, justo ahora que él también lo dijo abiertamente", finalizó.