“Se paró y se fue”: Pablo Herrera protagonizó fuerte altercado en podcast de Juan Falcón - Chilevisión

23/08/2025 10:35

“Se paró y se fue”: Pablo Herrera protagonizó fuerte altercado en podcast de Juan Falcón

El conflicto se dio luego de que el intérprete se molestara por una pregunta relacionada con la política, tomando la decisión de irse del lugar.

Publicado por Gabriela Valdés

Juan Falcón protagonizó un tenso momento junto a Pablo Herrera durante la grabación del nuevo podcast del actor.

El hecho, según reveló Sergio Rojas en Que te lo digo, ocurrió esta semana cuando ambos se juntaron para una entrevista, la cual habría finalizado a los gritos.

"En un momento la entrevista se puso compleja y él termina la entrevista diciéndole: 'Esto es una mier... de programa', incluso de repente creo que toma una cuchara y la rompe", indicó Rojas.

En esa línea, el periodista continuó contando que Herrera "se enojó y después se paró y se fue".

El conductor del espacio de farándula señaló que incluso Juan Falcón se sorprendió con la reacción de Pablo Herrera, quien aparentemente se molestó tras recibir una pregunta vinculada al ámbito político.

"La invitación no es solo a él como cantante"

Posteriormente, Falcón habló con Página 7, donde afirmó que la entrevista no verá la luz a menos que Herrera otorgue su autorización para su difusión.

Respecto a lo sucedido, el intérprete detalló que el cantante acudió a su hogar para participar en la grabación de un proyecto destinado a su canal de YouTube.

No obstante, la charla se habría tensionado luego de que Juan Falcón le realizara a Pablo Herrera una pregunta relacionada con la política.

El actor explicó que "le pregunté sin cuestionar sobre sus declaraciones que todo el mundo conoce, y parece que Pablo, cuando lo invité al programa, pensó que era como el de Viñuela con la Paty, al que uno va a reírse, pero esta era una entrevista de todo".

"Pablo tiene que entender que la invitación no es solo a él como cantante, sino que por él que está entrando a la política, justo ahora que él también lo dijo abiertamente", finalizó.

