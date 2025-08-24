“Un abuso...”: Los descargos de Cristián Campos tras ser sobreseído - Chilevisión

El actor lanzó duras críticas tras haber reflexionado sobre cómo la opinión de las personas en redes sociales afecta a una persona denunciada.

Este domingo, Cristián Campos publicó en El Mercurio una carta al director en la que se refirió al sobreseimiento definitivo de la causa, tras la denuncia por abuso sexual presentada en su contra por Raffaela Di Girolamo en 2024.

En ella, el actor habla sobre el juicio que emiten las personas en redes sociales y cómo eso afecta a alguien que está siendo inbvestigado, luego de que la Corte de Apelaciones asegurara que no es jurídicamente posible determinar su culpabilidad.

¿Qué dijo Cristián Campos?

El actor comenzó la misiva recordando una carta al director que fue escrita por Carlos Peña, rector de la Universidad Diego Portales, en el mismo diario a inicios de 2024, donde menciona que Campos había sido "condenado al ostracismo".

En ese entonces, cuando la carta fue emitida, Campos aún no comenzaba su proceso legal, por lo que Peña cuestionó el actuar de la sociedad en general, recalcando que el actor había perdido oportunidades laborales tras darse a conocer la denuncia.

En esa misma línea, Campos escribió: "Hoy, el fallo unánime a mi favor de la Corte de Apelaciones, viene a confirmar la validez de la oportuna advertencia que nos hiciera, en su momento, el rector Peña".

"Un principio civilizatorio tan imprescindible como es la presunción de inocencia, no se puede reemplazar por consignas ni opinología a través de redes sociales, sin el riesgo de cometer graves injusticias", aseguró el actor.

Finalmente, concluyó: "Cancelar socialmente a una persona denunciada puede resultar tan injusto como irreparable, y constituye, sin duda, también un abuso".