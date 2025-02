“No me cambies la melodía”: La trastienda del reto de Myriam Hernández en TV que se hizo viral - Chilevisión

Myriam Hernández, una de las artistas que se presentará en Viña 2025, protagonizó un tenso momento en TV que se hizo popular 10 años después. En entrevista con CHV Noticias, una de sus protagonistas, Liliana Inostroza, cuenta su versión.

Myriam Hernández volverá al Festival de Viña del Mar con una sólida carrera de éxitos, que le han permitido presentarse en importantes escenarios alrededor del mundo.

La cantante chilena estará a cargo de abrir la jornada del lunes 24 de febrero, mismo día en que se presentará la comediante Chiqui Aguayo y el dúo mexicano Ha*Ash.

A lo largo de su trayectoria, Myriam también ha participado en diversos programas de televisión y en uno de ellos ocurrió un particular momento que se transformó en un video viral. Sin embargo, poco se sabe lo que ocurrió detrás de cámara.

El feroz reto de Myriam Hernández que la convirtió en meme

Era el año 2012 y Hernández formó parte del jurado del programa El Mejor de Chile (TVN), el que contaba con ciertas similitudes con el famoso formato de The Voice, con la diferencia de que el público tenía la decisión final en las audiciones.

Dentro de las concursantes que avanzaron a la siguiente etapa estaba Liliana Inostroza, joven oriunda de Pomaire, en la comuna de Melipilla, quien integró el equipo de la intérprete de El Hombre que yo Amo.

Todo era felicidad hasta que llegaron los ensayos para la primera gala. Sin querer, Inostroza protagonizó un momento que, después de 13 años, sigue viralizándose en redes sociales.

Mientras la joven ensayaba la canción Algo Más, del grupo español La Quinta Estación, Myriam Hernández le advirtió: "Trata de ser súper respetuosa con la melodía, porque había cosas que cambiaste".

En un nuevo intento, Liliana trató de seguir las observaciones de Myriam y recibió un nuevo reparo: "No, Liliana. Ya, lo haces bien y te concentras, o si no me voy a enojar (...) No me cambies la melodía, recuerda eso".

Poco antes de llegar al coro, Hernández perdió la paciencia y expresó: "Esa misma hue..., ¡vuelves a hacer lo mismo!", provocando un tenso momento en el estudio.

Posteriormente, la reconocida cantante hizo gala de su amplia capacidad vocal y mantuvo una nota por casi 20 segundos.

La versión de Myriam Hernández

En abril de 2024, luego de que el segmento fuera reviralizado y ampliamente difundido en redes sociales, pese a que había ocurrido hace más de 10 años, Myriam Hernández reaccionó a la viralización de este extracto, contando "la verdadera versión de la historia".

"Me da mucha risa este video, porque, primero que todo, es un video de hace como 15 años", partió diciendo la cantante.

"Estábamos trabajando la interpretación con Liliana. Le dije 'en este momento tienes que respetar la melodía, porque sólo vamos a trabajar interpretación', ahí ella puede hacer lo que quiera con darle una versión distinta", agregó.

Entre risas, la intérprete de Herida concluyó recalcando que "nunca fue tratarla mal a ella, Dios mío. Nunca me gusta tratar mal a nadie".

♬ Algo Más - La 5a Estación @myrihn Mi #storytime del famoso “Y es la misma weaaa” 🤣 #humor

Liliana habló tras años del reto

CHV Noticias tomó contacto con Liliana Inostroza, quien sigue ligada a la música y en 2023 reapareció en televisión tras participar en el programa The Voice Chile de Chilevisión. "No merecía que me trataran de ese modo", contó, ya que "no fue tan grave lo que pasó, sólo quise darle otro matiz, otro color y otra sensación a la canción. No fue la forma".

La artista dijo tener "un mal recuerdo" de lo ocurrido en ese ensayo, separandose de la percepción entregada por Hernández: "Es uno de los momentos más dolorosos que he tenido en mi vida, porque me sentí muy pasada a llevar, muy humillada. Sentí que se rieron de mí y hasta el día de hoy me afecta".

"Yo estaba empezando recién (en la música) y lo pasé muy mal (...)", expresó Liliana, asegurando que "me sentí ridiculizada y que nadie me defendió, nadie hizo nada y eso se validó".

Al ser consultada sobre la viralización del registro en redes sociales, Inostroza sostuvo que "ahora, en esta etapa de mi vida, yo me río. Lo tomo con humor, lo paso bien, me río de tantos videos y memes que me envían todos los días".

Una sensación que cambió con el paso de los años. "Esa situación me hizo sentir que nunca soy suficiente, que nunca estuvo bien lo que yo hacía", recalcó.

"Muchas veces quise renunciar (al programa), pero no lo hacía, porque llegaba a mi pueblo y la gente me apoyaba... Me emociona un poco, porque la gente de Pomaire me apoyaba mucho y cuando llegaba de Santiago todos me decían 'qué rico que nos estés representando', pero ellos no sabían que, detrás de todo ese trabajo que yo hacía, cómo me sentía realmente", lamentó.