“Toma distancia y te vas”: Pamela Díaz protagonizó tenso cruce en vivo con Luis Sandoval - Chilevisión

La presentadora increpó al periodista en un despacho durante la celebración del cumpleaños 60 de Cecilia Bolocco,

Un fuerte encuentro protagonizó Pamela Díaz con el periodista Luis Sandoval del programa Que Te Lo Digo de Zona Latina durante la celebración del cumpleaños número 60 de Cecilia Bolocco.

En medio de un despacho en vivo, el comunicador se acercó a La Fiera para saludarla y conversar, sin embargo, ella lo increpó.

El cruce entre Pamela Díaz y Luis Sandoval

En el momento, Sandoval señaló: “Vamos a saludar a Pamela Díaz, ¿cómo estás?”, ante lo que Díaz lo detuvo en seco.

“¿Te puedo pedir un favor?, y no estoy we…, es en serio, sabes que no hablo con ustedes, sabes que no tengo ningún tipo de comunicación con ustedes”, lo increpó.

“Si me vas a molestar, hoy día no me parece, toma distancia y te vas. Chao”, sentenció.

“Qué pesada... si trabajamos en lo mismo, Pamela, trabajamos en espectáculo, en farándula. Muy desagradable”, respondió Sandoval tras el episodio.

Luego de que el registro del momento se difundiera, la animadora argumentó en los comentarios de una publicación con el video: “Donde te traten mal no quiero estar y creo que es simple”.