Tiene 60 años, es periodista, y causó sensación en el primer capítulo de Amor a Ciegas - Chilevisión

La profesional asombró a todos al revelar su edad y resaltó en el programa por su gran desplante, donde aceptó una segunda cita.

Maritza Watson fue una de las revelaciones del capítulo estreno de Amor a Ciegas en Chilevisión. La mujer de 60 años se tomó varios minutos para pensar si quería volver a salir con un experimentado odontólogo.

La periodista asombró a todos al revelar su edad y resaltó en el programa por su gran desplante: "Esta personalidad que tengo ahora me la creé y me la creí, por que no había persona más tímida que yo", partió declarando en conversación con Las Últimas Noticias.

"No tengo pareja y no me motivaba mucho ir a un programa a buscarla", agregó, por lo que se le preguntó por qué entonces se unió a Amor a Ciegas.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

"Lo hice en honor a cuando tenía 18 años y me paraban para ofrecerme hacer publicidades y estar en concursos de belleza. Cuando recién terminé periodismo me ofrecieron trabajo en un canal y prioricé cuidar a mis hijos. Ahora mi hija mayor vive en Barcelona y mi otro hijo ya vive solo", mencionó.

"Hoy tengo el tiempo de desarrollarme en comunicar, así que salir en el programa era un desafío y quiero potenciar mi instagram (@maritzawatson), porque yo siento que la gente cumple 50 años y se encierra a su casa a morirse y yo tengo ganas de hacer otras cosas, mostrar mi vida sana", agregó.

Maritza watson y la segunda cita con Jaime

Por ultimo, la periodista afirmó: "Los hombres se impresionan cuando digo mi edad y ahora dije que sí a una segunda cita a Jaime porque nadie me ha gustado del todo el primer día, eso me pasa con el tiempo, además que soy de pocas relaciones pero largas, me cuesta que alguien me guste".