Terminó en disculpas públicas: El tenso round entre Daniela Aránguiz y María Paz Arancibia - Chilevisión

Los conflictos comenzaron el pasado 26 de diciembre, sin embargo, Arancibia terminó poniéndole límites a Daniela Aránguiz hace unos días: "¡Córtala con tu pesadez!", sentenció.

Este jueves, Daniela Aránguiz ofreció disculpas en televisión a la familia de María Paz Arancibia por una serie de comentarios que la periodista catalogó como "pesados" tras su arribo al programa Sígueme.

Todo comenzó el pasado 26 de diciembre, cuando Aránguiz cuestionó a María Paz y su debut en Arsmate, luego de que la periodista explicara sus inicios en la plataforma y las razones que la llevaron a incursionar ahí.

¿Qué pasó entre Daniela Aránguiz y María Paz Arancibia?

"Mi pregunta es: ¿Tú estás conciente que después de esto nunca más vas a poder trabajar en lo que tú te sacrificaste tanto?", preguntó Aránguiz en aquel entonces, a lo que Arancibia respondió que no quería volver a trabajar en prensa.

En esa misma línea, Daniela aseguró: "Entonces tu mensaje a la juventud es: 'No se sacrifiquen tanto, no estudien realmente porque con esto podemos ganar más, sacándonos la ropa'".

"Yo no juzgo a nadie, cada uno hace lo que quiere con su cuerpo, pero yo quiero que seamos más concientes del mensaje que estamos dejando porque tú eres periodista y sabes que decir algo en television... Tú estas dejando un mensaje y las mujeres y las adolescentes sobre todo te ven como un ejemplo", explicó Aránguiz.

Los comentarios siguieron durante los días posteriores e incluso Daniela declinó responder a una pregunta de María Paz en relación al caso de Jorge Valdivia, sin embargo el punto cúlmine llegó el pasado jueves.

La parada de carros de María Paz a Daniela Aránguiz

En aquel capítulo, estaban analizando la relación amorosa de Faloon Larraguibel con Raimundo Cerda, cuando Arancibia opinó sobre cómo afecta la diferencia de edad en un romance así, dado que Faloon tiene 35 años y tres hijos.

"Claro, partiendo... porque te ha pasado a ti, me imagino, Dani...", dijo Arancibia, a lo que Aránguiz respondió: "No, a mí nunca me ha pasado".

"Ya, córtala con tu pesadez pues (...) ni siquiera sabes lo que te iba a preguntar", dijo María Paz impactando a Daniela quien le preguntó si creía que era una mujer pesada.

Al respecto, Arancibia explicó que "mi familia se molestó el primer día (...) después nos reímos" y terminó con Aránguiz ofreciendo disculpas frente a cámara.

"De verdad le pido disculpas a la familia de María Paz si ellos encontraron que yo la maltraté o dije algo. Es mi personalidad, le guste a quien le guste. Prefiero que me odien por ser quien yo soy a que me quieran por ser una mentira", cerró Daniela.