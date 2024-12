“Terminó siendo otra...”: La Chama comentó giro en su relación con Daniela Aránguiz - Chilevisión

Además, Méndez insistió en que jamás ha hablado mal de nadie dentro de un reality show, valorando la amistad que mantiene con Daniela Aránguiz, la que ha evolucionado y se ha fortalecido con el tiempo.

Alexandra Méndez se sinceró sobre el presente de su amiga, Daniela Aránguiz, en medio de la investigación en contra de Jorge Valdivia quien tiene dos denuncias por violación.

En conversación con Página 7, la modelo venezolana destacó la evolución de su amistad y cómo esta se ha reforzado desde que salió de Gran Hermano.

¿Qué dijo La Chama sobre Daniela Aránguiz?

"Ella se lo merece todo. Es una excelente persona y mamá. Para mí fue un orgullo haberla acompañado y desearle lo mejor para este 2025", expresó Méndez.

En esa misma línea, agregó: "Sé que es una mujer espectacular, exitosa, fue una esposa excepcional y no lo ha pasado bien. Pero este año que viene, sé que la pasará mejor, porque es una mujer increíble".

Además, Alexandra recalcó que Daniela "es la única amistad 100% real que tengo de un reality", y luego comentó que Aránguiz "entró siendo una persona y terminó siendo otra en mi vida".

Finalmente, Méndez enfatizó en que nunca ha hablado mal de alguien en un reality, a pesar de las disputas generadas con Michelle Carvalho y concluyó que "hay personas a las que no les he vuelto a hablar, ni he sabido de ellas".