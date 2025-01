Daniela Aránguiz se sinceró tras nueva visita a Jorge Valdivia en la cárcel: “Es muy difícil” - Chilevisión

La ex Mekano regresó al centro penitenciario luego de la visita que le hizo la semana pasada, en la previa de la celebración de Navidad.

Daniela Aránguiz viajó hasta Rancagua para visitar en la cárcel a Jorge Valdivia, en la previa de la celebración de Año Nuevo.

Cabe recordar que el ex futbolista encuentra cumpliendo con prisión preventiva desde el 28 de noviembre, en medio de una investigación por dos delitos de violación.

La semana pasada la ex Mekano también llegó al reciento penitenciario para acompañar a su ex pareja antes de Navidad, aunque en esa oportunidad no entregó ningún comentario.

El mensaje de Daniela Aránguiz

Este 31 de diciembre Daniela Aránguiz ingresó nuevamente a la cárcel de Rancagua para acompañar a Jorge Valdivia, en el marco de las visitas semanales que le corresponden según su módulo.

A la salida, la panelista de Sígueme entregó un breve mensaje sobre la situación familiar que la afecta a raíz de la prisión que cumple el ex seleccionado nacional.

“Es muy difícil esta situación”, reconoció la influencer.