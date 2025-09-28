“Tengo polola, estoy por casarme”: Tiktoker destapó presunta infidelidad de famoso humorista - Chilevisión

Los hechos habrían ocurrido en el año 2019, cuando este humorista estaba esperando el nacimiento de su hijo, lo que encendió las alarmas entre los internautas.

Este sábado, la tiktoker Pamela Alejandra, conocida en redes sociales como "La Microteje", expuso un relato en redes sociales donde asegura que un conocido humorista le habría sido infiel a su pareja con ella en 2019.

La mujer aseguró que en ese momento no tenía conocimiento de que él estaba en una relación y reveló que su pareja además estaba embarazada.

"El beso más malo que me han dado"

"Acordamos con un par de amigas ir a su show, era mi amor platónico de la vida (...) Me acuerdo que era domingo, entonces una amiga me dice: 'Oye, vamos a tomarnos una cervecita antes de que te vaya a dejar'", comenzó relatando Pamela.

En el sector solo había un bar funcionando y dentro se encontraba dicho humorista con su equipo de trabajo, pero según relató, Pamela no se atrevió a hablarle, así que su amiga fue, escribió su número en una servilleta y se lo entregó.

Luego, según explicó, "nos fuimos, llegamos a la esquina y me llega un WhatsApp con el nombre de esta persona (...) yo le pregunté: '¿A qué te dedicas?', haciéndome obvio la coqueta. Me dijo que como diseñador de interiores". Tras esto, ella le comentó que "justo" necesitaba una asesiría, por lo que el supuesto diseñador acordó ir en ese momento a su vivienda.

"Le abrí la puerta, estaba muy tupida (...) y me dice: 'Ya, hagamos esto'. Se me tira en el sillón y me da un beso, el beso más malo que me han dado en toda la vida", relató la tiktoker.

"Con mis amigos le pusimos 'El Lengua Tiesa', porque realmente esa era la sensación que me quedó (...) y bueno ahí él empezó como a querer subir de tono (...) Le dije: 'Pucha, es que no entiendo' y me dijo: '¿Qué no entiendes?' No entiendo tu lengua. Se lo tuve que decir", agregó.

Además, la influencer relató: "Ahí él se complicó mucho, se echó pa' atrás y ahí me percaté que hasta tenía el pantalón, como el cierre abierto (...) Me dice: 'Pu... sí, yo igual tengo polola, estoy por casarme'".

Pamela reiteró que no sabía que este humorista tenía pareja y contestó: "No tenía idea que tenías pareja, pero si tienes pareja esto no corresponde, así que te invito a salir de mi casa, y me dijo: 'Chuta, no pensé que te lo ibas a tomar así'".

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

¿Quién es el humorista acusado de infidelidad?

Al respecto, Danilo21 investigó los hechos y a través de su canal de difusión expuso una conversación con Pamela, donde ella le aclara: "Freire no es el lengua tiesa, pero sí es del grupito".

"Por los datos, parece que sería, según lo que me comentaron, según lo que le pregunté a Microteje, según toda la información que yo vi por ahí, podría ser Copano", señaló el comunicador.

En esa misma línea, agregó: "Fabrizio Copano creo que se presentó el 16 de junio del 2019 en el teatro Nescafé de las Artes en ese show que después transmitieron como por internet. Eso fue un domingo en Providencia. No, no lo puedo creer ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué son así? Qué terrible gente", enfatizó.

Revisa las publicaciones en redes sociales: