“Te caes, pero…”: Pollo Castillo sorprendió con imagen tras millonario embargo por deuda CAE

El creador de contenido quedó marcado por el dinero que debió pagar por estudiar con Crédito con Aval del Estado. Mira aquí lo que hizo.

Hace algunos días el comediante Pollo Castillo reveló que había sufrido el embargo de su cuenta bancaria por tener deudas con la Tesorería General de la República (TGR) por el Crédito con Aval del Estado (CAE), deuda que superaba los $20 millones.

Tras esta situación, el influencer aprovechó la instancia para tomar una radical situación luego de haber quedado profundamente afectado por el dinero embargado de sus ahorros.





La drástica decisión del Pollo Castillo tras embargo de la TGR

A través de su cuenta de Instagram, el creador de contenido compartió un posteo mostrando la radical decisión que tomó tras el embargo, el cual lo dejó marcado, ahora literal.

“Te levantas, pero te caes“, escribió el Pollo en su último posteo, junto a una imagen mostrando que se tatuó en sus antebrazos un “TGR” y el símbolo de la Tesorería.

Si bien no se destaca si usó Inteligencia Artificial para crear la imagen o realmente se tatuó los brazos, más de mil personas comentaron la publicación, riéndose de la situación.