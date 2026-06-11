“Esto es un abuso”: Pollo Castillo se defiende tras revelar embargo por deuda del CAE

A través de sus historias de Instagram, el influencer aseguró que su caso no debería ser el centro de la discusión y apuntó a la forma en que se están ejecutando estos procedimientos. “El verdadero foco no está en mí, yo soy un caso aislado”, afirmó.

El influencer y comediante Pollo Castillo volvió a referirse al embargo que afectó sus cuentas bancarias por una deuda asociada al Crédito con Aval del Estado (CAE), luego de revelar que la medida le significó la retención de más de 20 millones de pesos.

A través de sus historias de Instagram, Castillo aseguró que su caso no debería ser el centro de la discusión y apuntó a la forma en que se están ejecutando estos procedimientos.

“Gracias a todos por la preocupación, me ha hablado harta gente y cuando digo harta, es harta. Para que sepan, hasta el día de ayer llevaba pagado $4 millones del CAE y me lo quitaron todo igual”, señaló.





“El verdadero foco no está en mí”

El creador de contenido afirmó que conoce otros casos similares y manifestó preocupación por el impacto que este tipo de acciones podría tener en personas con mayores dificultades económicas.

“ El verdadero foco no está en mí, yo soy un caso aislado. El verdadero problema está en cómo lo hacen y a quiénes va a afectar más: a la gente con familia, con hijos, que tiene esa plata para vivir para el mes”, sostuvo.

Además, cuestionó las consecuencias emocionales de estas medidas: “¿Qué pasa con la salud mental? Una persona depresiva se levanta en la mañana y tiene su cuenta en cero; se ve a la chu… Es un abuso”.

Las declaraciones llegan después de que Castillo contara en el programa Al Borde de Once Stream que descubrió el embargo al intentar realizar una transferencia bancaria. “Yo dije ‘me hackearon o me robaron’, hasta que leo ‘embargo judicial’”, relató.

Según explicó, la Tesorería General de la República (TGR) retiró todos los fondos que mantenía en sus cuentas, incluyendo ahorros en dólares. El influencer indicó que estudió Ingeniería Civil Industrial con financiamiento CAE y aseguró que siempre tuvo la intención de pagar la deuda, aunque cuestionó el monto acumulado tras años de morosidad.