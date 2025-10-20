 “Siempre estando aquí presente”: Carolina Arregui y su familia realizaron ceremonia a Roy Sothers - Chilevisión
20/10/2025 13:15

“Siempre estando aquí presente”: Carolina Arregui y su familia realizaron ceremonia a Roy Sothers

En dicha instancia, María Jesús Sothers aprovechó para presentar a su nueva pareja y visitó por primera vez uno de los spa de su padre, quien murió en mayo de este año.

Publicado por CHV Noticias

Este fin de semana la familia Arregui-Sothers se reunió en la playa para realizar una íntima ceremonia en honor a Roy Sothers, quien murió en mayo de este año.

El ritual se realizó para celebrar el aniversario número 17 de las empresas que fundó el cirujano a lo largo de su carrera junto con Carolina Arregui, donde se incluye un spa.

La ceremonia en honor a Roy Sothers

El clan liderado por la actriz llegó hasta Maitencillo y realizaron una serie de actividades, como un festejo donde María Jesús Sothers se encargó de ser DJ e incluso crearon un fogón en la arena.

"Una ceremonia en tu honor, en tu gran templo, desde lo más profundo de nuestro corazón. Siempre estando aquí presente. Gracias por existir", escribió Carolina Arregui, quien mostró registros del fin de semana, donde se le ve nadando junto a sus hijos, riendo y compartiendo en familia.

Por su parte, María Jesús se mostró visiblemente emocionada por volver a visitar el spa de su padre tras su muerte y escribió: "Primera vez entrando en la obra de arte que creaste. Te amo y te extraño".

Finalmente, la joven se fotografió con su nueva pareja, quien participó de las actividades y escribió: "Procesos, recuerdos, amor (...) Gracias por llegar a mi vida".

Revisa las publicaciones de Instagram:

