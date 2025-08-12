 “Mira lo que hiciste”: Carolina Arregui se paralizó tras extraña “señal” en cumpleaños de Roy Sothers - Chilevisión
12/08/2025 09:26

“Mira lo que hiciste”: Carolina Arregui se paralizó tras extraña “señal” en cumpleaños de Roy Sothers

A tres meses de la muerte del médico por un cáncer, la actriz convocó a toda su familia para conmemorar el cumpleaños de su fallecido esposo. Un registro capturó un especial momento que emocionó a todos.

Carolina Arregui y su familia conmemoraron el cumpleaños número 66 de Roy Sothers el fin de semana, a tres meses de su repentina muerte producto de un cáncer al estómago.

Según se apreció en un video que la actriz publicó en Instagram, en la reunión estuvieron presentes sus hijas, Mayte Rodríguez y María Jesús Sothers, así como otros integrantes de su familia.

Se trató de un homenaje al médico que habría cumplido un nuevo año de vida. "Gracias por todo lo que nos entregaste y por haber estado aquí presente junto a nosotros en tu cumpleaños, entregándonos siempre tu amor y haciéndonos sentir personas luminosas", escribió.

En el registro, además, se observa que en la reunión hubo diversas fotografías y portarretratos con postales de Sothers, además de velas y decoración dedicada al profesional de la salud.

La sorpresa de Carolina Arregui 

El video capturó el momento exacto en que Carolina Arregui y sus cercanos le cantaron el cumpleaños feliz: "Vamos a ir a prender las velas de la torta de Roy, que cumpliría 66 años. Todos acá estamos para celebrar su cumpleaños, de a poquito vamos a apagar las luces", dijo Arregui.

Sin embargo, cuando terminaron la canción e intentaron apagar las velas entre todos, de la nada estas se volvieron a encender. "Oh, Roy las prendió, es malulo", se escucha decir a alguien. 

“Roy soy travieso, te pasaste. Mira lo que nos hiciste. Tú nos obligaste a decir un par de palabras a cada uno de nosotros que somos la familia que te amamos”, agregó Arregui. “Solo decirte que este amor es para siempre”, cerró.

